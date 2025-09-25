ИЗПРАТИ НОВИНА
Гала седна на стола на Ралица Паскалева
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:22
©
"На кафе" реши да прекопира ставащото в "Игри на волята", като цели кадри бяха взети от предаването. Гала се превъплъти в ролята на Ралица Паскалева, като дори седна на стол, подобен на колежката ѝ, а панелистите бяха настанени върху бали със сено с костюмите на племената.

"Панелисти, днес имам за вас изненади. Някои от тях са добри, за някои обаче новините ще бъдат лоши", заяви Гала.

"Блажев, изглеждаш ми притеснен."

"Такъв съм, но вярвам в късмета си!", отговори той.

В ковчежетата, които водещата раздаде, всеки откри свое предизвикателство - Блажев нямаше право да отказва нищо през деня, а Юлиян Константинов трябваше готви.

Накрая Гала уточни, че всичко е в рамките на шегата.


