Гаф на Мария Захарова, свързан с България, предизвика присмех

© Говорителката на руското външно министерство Мария Захарова отново предизвика недоумение с познанията си по география. След като в началото на месеца тя обърка полския град Сопот с българския му съименник, сега Захарова обяви, че Шабла се намира в област Ямбол.



Това се случи стана на редовния седмичен брифинг на МВнР в Москва, на който сред обсъжданите теми бе милитаризацията на ЕС. В текстовия вариант на изказването ѝ се съдържат подробности за отделните страни членки. За България Захарова заявява:



"Висшето българско ръководство подчертава, че не изключва нападения на Русия срещу граничните страни от ЕС, включително самата България, и призовава съюзниците от НАТО за засилване на военната групировка в Черноморския регион. Под този предлог се разработва проект за създаването на многофункционален координационен център на НАТО край град Шабла (Ямболска област)“.



В действителност Шабла се намира в област Добрич, в североизточната част на България, близо до границата с Румъния. Област Ямбол, на която Захарова я приписва, се намира в югоизточната част на страната, на границата с Турция, и няма излаз на море. Разстоянието между двете области е значително за една малка страна като България.