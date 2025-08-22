© виж галерията Фики Стораро е добре познат не само като успешен певец, но и като предан съпруг и горд баща. За жената до себе си той често говори с нескрито обожание, казвайки, че е изпитал "любов от пръв поглед“. А за децата си – с много обич и бащинско чувство.



Затова не е учудваща любовта и топлината, която буквално струи от скорошната му публикация в социалните мрежи и чрез която отбелязва рождения ден на малката си дъщеря – която навършва 4 години.



"Честит рожден ден на първото момиче в рода ни, на нашата принцеса Еси! Децата са най-голямото богатство и аз съм безкрайно щастлив с моето!“, пише развълнуваният баща към кадрите, на които позира.



Първо с цялото семейство, съпругата Гюлджан и 7-годишния Тони, а след това само с рожденичката – която буквално носи на ръце.



Снимката е наистина трогателна, демонстрираща близостта и силната връзка между баща и дъщеря.



Следва видео от вечерното парти по случай събитието – с блестящи надписи: "Обичам те, Принцесо“ и "Благодаря ти, Гюлджан“, много гости, искрени прегръдки и щастливи усмивки.



Фики Стораро не крие колко много държи на семейството. Той е споделял в интервюта за обичта не само към съпругата и децата си, но и към своите родители и брат си Емрах.



Нещо повече - отношенията с Емрах заемат специално място в сърцето на изпълнителя. Фики не крие дори, че често дава ценни съвети и житейски уроци в качеството си на по-голям брат.



Нерядко Фики говори със силна емоция и за покойния си дядо, на когото е кръстен. Именно от дядо си певецът наследява любовта към народните песни, пише Ladyzone.