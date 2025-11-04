ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Европа се готви за "бурята на века": Арктически студ ще "скове" континента
Автор: Николина Александрова 08:07Коментари (0)614
©
Европа е изправена пред внезапно застудяване. Докато южната част на континента все още се радва на есенни температури, северните и западните части се подготвят за пристигането на арктическата "буря на века“.

Според метеоролозите, Шотландия и северната част на Англия ще бъдат засегнати най-много – и с безпрецедентна сила.

Метеоролозите предупреждават, че Европа трябва да се подготви за внезапни промени във времето.

"Най-обилният снеговалеж вероятно ще удари Северна Шотландия още на 12 ноември“, пише The Mirror, цитирайки метеоролози, които предупреждават за усложнения не само за шофьорите, но и за енергийната инфраструктура.

Според Birmingham Live, предстоящата буря ще донесе не само сняг, но и проливни дъждове. В северните и централните части на Уелс се очакват до 5 милиметра дъжд на час, докато в южните райони ситуацията ще бъде малко по-спокойна.

Най-обилните валежи се очакват в Девън, Съмърсет и Корнуол, което може да причини локални наводнения.

Нестабилното барометрично поле и сблъсъкът на топъл и студен въздух ще направят целия месец ноември изключително влажен и ветровит. Експертите допълват, че това е началото на прехода към зимния период, когато през следващите седмици може да има още по-изразено захлаждане.

Докато Обединеното кралство ще бъде покрито със сняг и лед, Централна Европа трябва да се подготви за спад на температурите с няколко градуса и по-чести дъждовни дни.

Според метеоролозите тази промяна може да е предвестник на завръщането на дълга и студена зима след няколко меки години. Арктическата буря, приближаваща Северозападна Европа, според експерти, изпраща ясно послание: есента свършва, зимата е точно зад ъгъла.


Още по темата: общо новини по темата: 796
02.11.2025 Силно земетресение разтърси Западна Турция
01.11.2025 Списък с магнитните бури през ноември
29.10.2025 Три торнада бяха забелязани в Черно море
28.10.2025 МВнР с предупреждение към българите
28.10.2025 Земетресение от 3,2 по Рихтер е регистрирано в Гърция
27.10.2025 Земетресение е регистрирано край Бургас
предишна страница [ 1/133 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Една от най-добрите ни банкерки е родена днес, никой не знае на к...
19:17 / 03.11.2025
Собственик на заведение в Париж: Песен на Лили Иванова ме сдобряв...
10:47 / 03.11.2025
Звезда от предаването на Слави Трифонов ще става татко на 19 годи...
09:37 / 03.11.2025
Прекрасна наша актриса днес става на 43
08:56 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Шеф Токев: Дори в моето село хората не можеха да повярват, защото...
11:50 / 02.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
Управител на хотели във Велинград: Ако празнувате в Италия, ще платите толкова или малко повече, отколкото за почивка в България
10:46 / 02.11.2025
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне
11:40 / 03.11.2025
Любимката на цяла България днес стана на 69
Любимката на цяла България днес стана на 69
20:23 / 02.11.2025
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
Този видеорегистратор е заснел последните секунди от живота на моториста Здравко Чимски
12:25 / 03.11.2025
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
Домусчиев: В момента един служител в администрацията взима повече пари от един частен служител
09:27 / 03.11.2025
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
Здравко Чимски е мотористът, загинал при катастрофата на "Карловско шосе"
16:16 / 02.11.2025
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
Хампарцумян: Сегашният имотен пазар у нас е близо до точката на прегряване и няма да претърпи съществени промени след въвеждането на еврото
12:05 / 02.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Природни стихии
Изграждат нов реактор в АЕЦ "Козлодуй"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: