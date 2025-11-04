Европа се готви за "бурята на века": Арктически студ ще "скове" континента

© Европа е изправена пред внезапно застудяване. Докато южната част на континента все още се радва на есенни температури, северните и западните части се подготвят за пристигането на арктическата "буря на века“.



Според метеоролозите, Шотландия и северната част на Англия ще бъдат засегнати най-много – и с безпрецедентна сила.



Метеоролозите предупреждават, че Европа трябва да се подготви за внезапни промени във времето.



"Най-обилният снеговалеж вероятно ще удари Северна Шотландия още на 12 ноември“, пише The Mirror, цитирайки метеоролози, които предупреждават за усложнения не само за шофьорите, но и за енергийната инфраструктура.



Според Birmingham Live, предстоящата буря ще донесе не само сняг, но и проливни дъждове. В северните и централните части на Уелс се очакват до 5 милиметра дъжд на час, докато в южните райони ситуацията ще бъде малко по-спокойна.



Най-обилните валежи се очакват в Девън, Съмърсет и Корнуол, което може да причини локални наводнения.



Нестабилното барометрично поле и сблъсъкът на топъл и студен въздух ще направят целия месец ноември изключително влажен и ветровит. Експертите допълват, че това е началото на прехода към зимния период, когато през следващите седмици може да има още по-изразено захлаждане.



Докато Обединеното кралство ще бъде покрито със сняг и лед, Централна Европа трябва да се подготви за спад на температурите с няколко градуса и по-чести дъждовни дни.



Според метеоролозите тази промяна може да е предвестник на завръщането на дълга и студена зима след няколко меки години. Арктическата буря, приближаваща Северозападна Европа, според експерти, изпраща ясно послание: есента свършва, зимата е точно зад ъгъла.