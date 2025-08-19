Ето я новата на Карлос Насар

© Карлос Насар си пада по спортистки и отново не изневери на вкуса си. Този път възлюбената му не е гимнастичка, а волейболистка. Избраницата на шампиона е дългокраката Александра Костадинова, която преди два месеца направи своя първи трансфер в чужбина - от ЦСКА София красавицата премина в руския клуб "Амурски тигрици" (Хабаровск), който се състезава във Висша лига А - второто ниво на женското първенство в Русия. Синеоката хубавица е на 22 години и изумява със спортни успехи.



Александра гордо заявява, че мускулягата от Червен бряг е само неин. Под клип на Насар от колата му Александра коментира с множество сърца и затвърди отношенията им, пишейки "мой е". На краткото видео Карлос слуша любовна руска песен - пряк намек към чаровницата. В профила на Костадинова има снимки от возилото на спортиста, на която Насар е хванал бедрото на Александра, а тя от своя страна го гали по ръката.



Карлос набързо забрави бившата си приятелка Магдалина Миневска, с която бяха заедно две години.



Магдалина също преживява раздялата добре и вече е по-спокойна. От трудния момент я изкарва подкрепата на близки, приятели и почитатели. Вълна от съпричастност заля гимнастичката след сърцераздирателния й пост по повод разлъката с Насар преди два месеца.



Вече свободна, Маги се радва на безгрижни летни нощи на морето. Преди две седмици тя бе забелязана от репортер на "България Днес" да се забавлява в популярно чалга заведение в Слънчев бряг. Русокосото миньонче се появи в центъра на Слънчака в компанията на свои приятелки със секси синя рокличка, очертаваща тялото й. Гимнастичката не е искала да чака на опашка, за да влезе в нощното заведение, където участие са имали провокативните фолкаджийки Ариа и Селина. Миневска се отправя към началото на опашката, разчитайки на своята популярност, за да влезе в заведението, а дружките й се опитват да я разубедят и да не изнагляват, като прередят всички останали. Вече в дискотеката, дребничката блондинка владее дансинга с чалга ритми и чупки в кръста.



Най-желаният спортист, изглежда, вече не е ерген, а слабостта му към красиви жени е красноречива. Вкусът му е безпогрешен, а Насар явно няма определен типаж за външен вид - докато Маги е дребничка зеленоока блондинка, Алекс изумява с дълги крака, сини очи и тъмни коси. Александра Костадинова е истинско бижу и в живота, и в спортната зала. Преди трансфера си в руския клуб "Амурски тигрици" тя бе капитан в женския волейболен клуб на ЦСКА София. За себе си Костадинова споделя, че не би простила предателство и би описала живота си като "най-сладкото изкушение". Първото нещо, което прави сутрин, е да пие кафе, а любимата храна на волейболната надежда е бургер. Сред топзаглавията в киното за нея е "Хубава жена", пише "България Днес".