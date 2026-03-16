Григор Димитров официално изпревари Андре Агаси и Давид Ферер по спечелени средства от турнири, превръщайки се в 14-ия най-богат играч в историята на тениса! Това се случи, след като от ATP изплатиха допълнителните дялове за най-добре представилите се играчи в сериите "Мастърс" през 2024-та, когато Григор игра финал на Мастърса в Маями, а освен това беше 1/4-финалист в Париж.
Първата ни ракета е заработил точно 31 милиона и 727 хиляди долара през своята кариера, която официално стартира през 2007-а, но тогава нашият сънародник се състезава главно при юношите и преминава изцяло към мъжките състезания през 2009-та, когато все още няма навършени 18 години.
Това означава, че бившият №3 печели средно по 1.86 милиона долара от тенис за своите 17 пълни прекарани години в Тура, като към момента Роджър Федерер, Пийт Сампрас и Рафаел Надал са единствените неактивни играчи с повече спечелени средства в кариерите си от Димитров.
Разбира се, трябва да отбележим обстоятелството, че звездите от миналото не са можели да се състезават при толкова сериозни наградни фондове, какъвто лукс имат действащите тенисисти, а освен това във въпросната класация фигурират единствено средствата спечелени на корта, което означава, че със сигурност някои от старите тенис величия са наваксали разликата с различни спонсорства и рекламни дейности.
Лидер във въпросната класация е Новак Джокович със заработени цели 193 милиона долара, а топ 5 допълват, Рафаел Надал (134), Роджър Федерер (130), Анди Мъри (64,7) и Карлос Алкарас (64,3).
Milen B
преди 57 мин.
Браво на него, а злобарите само ще сънувате такива пари.
