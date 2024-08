Ето коя е любимката на целия свят

© Номинациите за музикалните награди (VMA) на MTV бяха обявени във вторник. Очаквано, тази година Тейлър Суифт води сред номинираните.



Суифт спечели десет номинации, най-вече за нейния причудлив черно-бял музикален видеоклип за водещия сингъл "Fortnight" от албума й "The Tortured Poets Department".



Другият изпълнител в песента, Post Malone, е с девет номинации.



Песента на певицата "Еспресо" Сабрина Карпентър, заедно с Еминем и Ариана Гранде, получиха по шест номинации, докато SZA и Megan Thee Stallion спечелиха по пет.



Други изпълнители, които получиха множество номинации, включват Оливия Родриго, Лиза от Blackpink, Анитта, Дуа Липа, Тайла и ГлоРила.



VMA ще бъдат излъчени на живо от UBS Arena в Елмонт, Ню Йорк на 10 септември.



Водещ и изпълнители на събитието все още не са обявени. Следва пълен списък на номинираните:



Видео на годината:



Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)"



Billie Eilish – “Lunch"



Doja Cat – “Paint The Town Red"



Eminem – “Houdini"



SZA – “Snooze"



Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight"



Артист на годината:



Ariana Grande



Bad Bunny



Eminem



Sabrina Carpenter



SZA



Taylor Swift



Песен на годината:



Beyoncé – “Texas Hold ‘Em"



Jack Harlow – “Lovin On Me"



Kendrick Lamar – “Not Like Us"



Sabrina Carpenter – “Espresso"



Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight"



Teddy Swims – “Lose Control"



Най-добър нов изпълнител:



Benson Boone



Chappell Roan



Gracie Abrams



Shaboozey



Teddy Swims



Tyla



Най-добро изпълнение за годината:



August 2023: Kaliii – “Area Codes"



September 2023: GloRilla – “Lick or Sum"



October 2023: Benson Boone – “In the Stars"



November 2023: Coco Jones – “ICU"



December 2023: Victoria Monét – “On My Mama"



January 2024: Jessie Murph – “Wild Ones"



February 2024: Teddy Swims – “Lose Control"



March 2024: Chappell Roan – “Red Wine Supernova"



April 2024: Flyana Boss – “Yeaaa"



May 2024: Laufey – “Goddess"



June 2024: Le Sserafim – “Easy"



July 2024: The Warning – “Automatic Sun"



Най-добра колаборация:



Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “



GloRilla, Megan Thee Stallion – “Wanna Be"



Jessie Murph ft. Jelly Roll – “Wild Ones"



Jung Kook ft. Latto – “Seven"



Post Malone ft. Morgan Wallen – “I Had Some Help"



Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight"



Най-добър поп изпълнител:



Camila Cabello



Dua Lipa



Olivia Rodrigo



Sabrina Carpenter



Tate McRae



Taylor Swift



Най-добра хип-хоп песен:



Drake ft. Sexyy Red & SZA – “Rich Baby Daddy “



Eminem – “Houdini"



GloRilla – “Yeah Glo!"



Gunna – “Fukumean"



Megan Thee Stallion – “BOA"



Travis Scott ft. Playboi Carti – “FE!N"



Най-добър R&B:







Alicia Keys – “Lifeline"



Muni Long – “Made For Me"



SZA – “Snooze"



Tyla – “Water"



Usher, Summer Walker, 21 Savage – “Good Good" –



Victoria Monét – “On My Mama"



Алтернативни песни:



Benson Boone – “Beautiful Things"



Bleachers – “Tiny Moves"



Hozier – “Too Sweet"



Imagine Dragons – “Eyes Closed"



Linkin Park – “Friendly Fire"



Teddy Swims – “Lose Control (Live)"



Най-добър рок:



Bon Jovi – “Legendary"



Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove"



Green Day – “Dilemma"



Kings of Leon – “Mustang"



Lenny Kravitz – “Human"



U2 – “Atomic City"



Най-добра латино песен:



Anitta – “Mil Veces"



Bad Bunny – “Monaco"



Karol G – “Mi Ex Tenia Razon"



Myke Towers – “Lala"



Peso Pluma & Anitta – “Bellakeo"



Rauw Alejandro – “Touching the Sky"



Shakira & Cardi B – “Puntería"



Най-добър афробийт:



Ayra Starr ft. Giveon – “Last Heartbreak Song"



Burna Boy – “City Boys"



Chris Brown ft. Davido & Lojay – “Sensational"



Tems – “Love Me JeJe"



Tyla – “Water"



Usher, Pheelz – “Ruin"



Най-добра к-поп песен:



Jung Kook ft. Latto – “Seven"



Lisa – “Rockstar"



NCT Dream – “Smoothie"



NewJeans – “Super Shy"



Stray Kids – “Lalalala"



Tomorrow X Together – “Deja vu"



Най-добър видеоклип:



Alexander Stewart – “If You Only Knew"



Billie Eilish – “What Was I Made For (From the Motion Picture “Barbie")"



Coldplay – “Feelslikeimfallinginlove"



Joyner Lucas & Jelly Roll – “Best for Me"



Raye – “Genesis"



Tyler Childers – “In Your Love"



Най-добър директор:







Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)" – Directed by Christian Breslauer



Bleachers – “Tiny Moves" – Directed by Alex Lockett & Margaret Qualley



Eminem – “Houdini" – Directed by Rich Lee



Megan Thee Stallion – “BOA" – Directed by Daniel Iglesias Jr.



Sabrina Carpenter – “Please Please Please" – Directed by Bardia Zeinali



Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight" – Directed by Taylor Swift



Най-добра кинематография:



Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)" – Cinematography by Anatol Trofimov



Charli XCX – “Von Dutch" – Cinematography by Jeff Bierman



Dua Lipa – “Illusion" – Cinematography by Nikita Kuzmenko



Olivia Rodrigo – “Obsessed" – Cinematography by Marz Miller



Rauw Alejandro – “Touching the Sky" – Cinematography by Camilo Monsalve



Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight" – Cinematography by Rodrigo Prieto



Най-добри ефекти:



Anitta – “Mil Veces" – Editing by Nick Yumul



Ariana Grande – “We Can’t Be Friends (Wait for Your Love)" – Editing by Luis Caraza Peimbert



Eminem – “Houdini" – Editing by David Checel



Lisa – “Rockstar" – Editing by Nik Kohler



Sabrina Carpenter – “Espresso" – Editing by Jai Shukla



Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight" – Editing by Chancler Haynes



Най-добра хореография:



Bleachers – “Tiny Moves" – Choreography by Margaret Qualley



Dua Lipa – “Houdini" – Choreography by Charm La’Donna



Lisa – “Rockstar" – Choreography by Sean Bankhead



Rauw Alejandro – “Touching the Sky" – Choreography by Felix ‘Fefe’ Burgos



Tate McRae – “Greedy" – Choreography by Sean Bankhead



Troye Sivan – “Rush" – Choreography by Sergio Reis, Mauro Van De Kerkhof



Най-добри визуални ефекти:







Ariana Grande – “The Boy is Mine" – Visual Effects by Digital Axis



Eminem – “Houdini" – Visual Effects by Synapse Virtual Production, Louise Lee, Rich Lee, Metaphysic, Flawless Post



Justin Timberlake – “Selfish" – Visual Effects by Candice Dragonas



Megan Thee Stallion – “BOA" – Visual Effects by Mathematic



Olivia Rodrigo – “Get Him Back!" – Visual Effects by Cooper Vacheron, Preston Mohr, Karen Arakelian, Justin Johnson



Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight" – Visual Effects by Parliament



Най-добър арт директор







Charli XCX – “360" – Art Direction by Grace Surnow



Lisa – “Rockstar" – Art Direction by Pongsan Thawatwichian



Megan Thee Stallion – “BOA" – Art Direction by Brittany Porter



Olivia Rodrigo – “Bad Idea Right?" – Art Direction by Nicholas des Jardins



Sabrina Carpenter – “Please Please Please" – Art Direction by Nicholas des Jardins



Taylor Swift ft. Post Malone – “Fortnight" – Art Direction by Ethan Tobman