Ето ги прекрасните сестри на Крисия
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:12
© bTV
виж галерията
Крисия Тодорова има не само многостранни таланти, но и две прекрасни сестри. Всъщност знаем твърде малко както за личния им живот, така и за мечтите им в професионален план. Това, което знаем обаче, е, че тя има две сестри, които не бяхме виждали от твърде отдавна. Е, те са се променили доста.

Крисия гостува на "Преди обед“ вчера заедно със сестрите си, и в началото на разговора поздрави най-голямата от тях – Тифани, за рождения й ден. Двете заедно с Марина се върнаха към детството си, когато са опустошавали апартамента и са рисували по стените.

Трите разказаха също как са преодолели най-тежкия си период в живота, след като губят своя баща и каква голяма опора им е тяхната майка, която като спортист има силен характер.

Но покрай приятната раздумка сякаш оставаше усещането, че най-важния въпрос предстои да бъде зададен, и Петър Дочев не чака дълго.

Той провокира Крисия да признае дали има мъж до себе си, и певицата потвърди за първи път в ефир, че е заедно с автомобилния пилот Никола Цолов, като го описа като изключителен специален човек за нея.


