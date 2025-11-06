ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Ето ги прекрасните сестри на Крисия
Крисия гостува на "Преди обед“ вчера заедно със сестрите си, и в началото на разговора поздрави най-голямата от тях – Тифани, за рождения й ден. Двете заедно с Марина се върнаха към детството си, когато са опустошавали апартамента и са рисували по стените.
Трите разказаха също как са преодолели най-тежкия си период в живота, след като губят своя баща и каква голяма опора им е тяхната майка, която като спортист има силен характер.
Но покрай приятната раздумка сякаш оставаше усещането, че най-важния въпрос предстои да бъде зададен, и Петър Дочев не чака дълго.
Той провокира Крисия да признае дали има мъж до себе си, и певицата потвърди за първи път в ефир, че е заедно с автомобилния пилот Никола Цолов, като го описа като изключителен специален човек за нея.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2094
|предишна страница [ 1/349 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мария Ванкова роди момче
12:15 / 06.11.2025
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
Крисия призна в ефира на bTV, че наистина има мъж до себе си
13:20 / 05.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS