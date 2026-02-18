ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|"Ергенът" съди една от участничките
Първа церемония с обрати
По време на специално организирания бал в София и след първоначалния подбор на участничките, Кристиян, Стоян и Марин проведоха и първите си опознавателни разговори с част от очертаващите се фаворитки на сезона. Още преди тях обаче тримата трябваше да раздадат и първите си рози - в златен и в сребърен цвят - за най-добри първи впечатления от дамите. Розите бяха общо две по две, а причината - дамите избраха двамата най-желани ергени, които съответно трябваше да върнат жеста чрез определяне на най-впечатляващите за тях дами. Този с най-малко гласове остана в стратегическата позиция да не избира все още първите си дами.
След проведеното гласуване Стоян получи най-малко гласове, поради което четирите рози бяха раздадени така:
Марин спечели вота на дамската група и даде своята златна роза на 23-годишната дизайнерка Михаела и сребърната си роза на 25- годишната Румяна;
Кристиян завърши втори и връчи своята златна роза на 35-годишната счетоводителка Елеонора, а сребърната си на "принцеса Анастасия" на 28 години, както бе представена в началото.
По време на последвалия коктейл дамите и ергените разполагаха с ограничено време, в което да проведат първите си срещи. Стоян покани за първата си среща ексцентричната Пламена, а Марин покани дамата със сребърната му роза Румяна. Елеонора пък очаквано бе избраничката на Крис за първи разговор с шампанско и опознавателни питания.
Направиха впечатление и първите шеги в групата, основно подети от оформящата се като главен герой и тартор на женската група Елеонора. "Аз съм леля ти", обърна се тя към Марин при запознаването им, а причината - възрастовата им разлика и отчетливия й интерес само и единствено към Кристиян.
Най-младият ерген прояви първите си качества, които зрителите също отчетоха - скромен, неуверен, имал опит само с една единствена бивша сериозна връзка. Това накара Румяна да се осъмни в неговия хоризонт, предвидимост и решимост занапред - сюжет, много наподобяващ този с образа на Виктор от предишния сезон на "Ергенът". В срещата си със синеоката Тифани той отново спомена бившата си приятелка, като общо тя присъстваше в цели три разговора с новите дами в предаването.
От своя страна най-малко харесваният ерген Стоян вече направи първите си по-сериозни крачки и покани на провокативен танц Илияна пред погледа на струнния квартет, който свиреше на фона на тържествения бал. Той вече има отчетлив интерес към няколко дами, сред които най-вече към Анастасия.
Епизодът бе белязан и от шеговити моменти, свързани с признанията на Стоян, че най-вкусната храна си остава тази на "маминка", а Марин призна, че бившата му приятелка вечеряла с желирани бонбони. Изрази надежда евентуалната му избраница в новия сезон да не проявявала такива навици.
Закана за съдене на участничка
След края на бала се състоя нова церемония по раздаване на рози, като този път общо 23 дами получиха официалната си покана за пътуване до Шри Ланка. Отпаднаха Яница, която участваше в един от сезоните на друго риалити предаване - "Един за друг", Валерия и Теодора.
Снимките на този бал са били в края на есента - октомври/ноември 2025 г., а впоследствие действието се прехвърли директно към екзотичния остров, където снимките започнаха в първата седмица на януари тази година, научи Actualno.com. Дамите отвориха вратите на огромното имение, изпълнено с десетки спални, луксозни кътчета за отдих, екзотични басейни и частни джакузита в две от стаите.
При посрещането на ергените водещият Наум Шопов обяви, че тримата всяка седмица ще се състезават в различни предизвикателства, в които ще се тестват техните спортни, интелектуални и артистични умения. Целта - колкото повече победи трупат, толкова повече техните избрани дами ще имат по-голям шанс да продължават напред и да се възползват от удобства във вилата, като например шанса да спят в спалните с частните джакузита.
Има и едно голямо "но" - оказа се, че току преди полета за Шри Ланка две от дамите - Елен Мишел и Тифани - са отпаднали преждевременно от формата. И двете бяха избранички на 27-годишния Марин.
"Дни след бала в София, Елен Мишел се свърза с нас и представи сериозни и достатъчно основателни лични причини, заради които бе принудена да откаже поканата на Марин. Съвсем друг обаче е казусът на Тифани. Буквално часове преди полета на всички ви, продукцията ни получи категорична информация, според която Тифани е в драстично нарушение на основните световни правила за участие в този формат. Напълно некоректното поведение на Тифани принуди нас само ние като продукция да останем излъгани от нея и да предпазим вас, ергените, от присъствието на некоректни и недобросъвестни жени. Историята на Тифани ще продължи там, където такива истории намират своя естествен и справедлив финал", обяви водещия Наум Шопов.
Последното изречение е явен намек, че вероятно Тифани е нарушила правилата за конфиденциалност на формата и поради това от продукцията ще организират съдебна битка срещу нея - такива бяха и първите спекулации в социалните мрежи. На нейно място влезе 32-годишната Алиа от Казахстан. По този начин общо 21 участнички стартираха приключението си в имението на любовта на екзотичния остров.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3436
|предишна страница [ 1/573 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Потребители на YouTube съобщиха за нови ограничения
12:36 / 18.02.2026
Заплата от близо 7000 евро: ЕС поднови конкурс, който предлага ра...
12:11 / 18.02.2026
Димо Алексиев си намери работа
10:20 / 18.02.2026
Фалстарт на "Ергенът"
20:42 / 17.02.2026
Етиен Леви каза истината за "Капките"
16:48 / 17.02.2026
Голям наш актьор днес става на 83
15:19 / 17.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
На 91 той стана баща отново
22:45 / 17.02.2026
Роксана построи баровска къща на мечтите в родната Кнежа
09:00 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS