© Ергенката Кристина си призна, че е правила операция на носа си. Това тя направи в отговор на въпрос зададен ѝ от последовател в Instagram, ката само каза "Да".



Доколкото е известно тя има и други корекции - филъри и импланти на гърдите. Зрителите с нетърпение очакват да разберат как е завършила любовната ѝ авантюра с Петър или сега с Виктор, каквито съмнения се прокраднаха наскоро.



