|Ергенка крие, че е танцьорка в чалга клуб
Но малко след това започнаха съмненията. В разговор с другите участнички Натали сподели, че се занимава с моделство, гримьорство и хореография, а също така е мениджър в шахматен клуб. Толкова пъстра биография веднага събуди любопитството на зрителите - коя е всъщност Натали и с какво точно се занимава?
В социалните мрежи бързо се разнесе слухът, че красавицата всъщност е добре позната като танцьорка в дискотека в столичния Студентски град. Именно това обаче мераклийката за "любов като в рая" спести в риалитито. Вместо да освети и нощните си изяви, Натали е заложила на по-приемливи за пуритански настроената част от тв публиката професии.
За останалото й зад кадър амплоа обаче я издаде и реакцията й при влизането в шоуто на Лили Естер - също танцьорка в нощен чалга клуб в Студентски град. По лицето на Натали се изписа изненада, че нейна колежка си търси късмета на интимния фронт в същото предаване. Двете моми не си размениха и дума в епизода, а Натали не каза нищо за новодошлата.
Коментарите по адрес на синеоката чаровница не закъсняха. "Защо крие, че танцува? Срамува ли се от работата си? Или просто не иска мъжът на мечтите й да я види в друга светлина?", питат в мрежата нейни фенове.
Факт е, че снимки и клипове от профила на нощния чалга клуб я заковават на сцената му, но заради възрастта си Натали все още не е научила, че "фактите са упорито нещо". Тя се надява, че може да ги спести на телевизионната аудитория, без да я е грижа, поне външно, че те неминуемо ще изскочат на повърхността.
От профила си Стойчева е изтрила всеки запечатан в снимка танц. Тя го раздава най-скромната сред участничките в любовното риалити, а професията нощна танцьорка би я представила в съвсем различна светлина, пише HotArena.
Миналата есен Натали бе част и от предаването "Бягство към победата", където във визитката й бе отбелязано, че е "певица, артист и блогър". И там обаче - нито дума за нощните танци в Студентски град!
