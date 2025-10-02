ЗАРЕЖДАНЕ...
|Емрах върза тенекия на Венета Райкова
Според думите на Райкова, уговорката за интервюто била направена още преди ден чрез редакторката ѝ Цвета, но в последния момент синът на Тони Стораро се "отписал" с оправдание – 40 градуса температура.
"Това си е чисто вързване на тенекия", не скри Венета в ефир, като въпреки това пожела бързо оздравяване на певеца и се надява скоро да дойде в студиото.
Гостуването на Емрах трябваше да даде отговори по горещата тема за скандалната гонка по пътищата с колегата му Константин, заради която двамата бяха санкционирани.
И ако болестта му е истинска, то социалните мрежи показаха друго – вместо да се крие от публичното пространство, Емрах продължава да публикува сторита в Инстаграм профила си, на които се вижда как кара колата си с висока скорост. Дали клиповете са нови или стари остава неясно, но самият факт, че залива мрежата с такива кадри в момент на обществено напрежение, предизвика вълна от критики.
"Бъди мъж и признай грешката си", призоваха го потребители.
"Колкото повече се оправдаваш, толкова повече потвърждаваш лъжата си", добавят други.
Нелепо звучат и оправданията на негови колеги, които се опитаха да го защитят. Сред тях е Софи Маринова, която обясни, че и при нейния автомобил километражът се замъглявал. Същото твърдеше и Емрах, като оправдание за "маскираната" скорост във видеото, припомня "Блиц".
