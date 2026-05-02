Актрисата Елен Колева, която сега е специалистка по космоенергетика, направи разтърсващо признание за седемгодишната си връзка с по-възрастен мъж пред Нора Недкова в подкаста "Извън рамките".

“Тези отношения бяха най-голямата ми грешка в живота. Връзката беше токсична, а аз бях жертвата. Слава богу, че като повечето жертви не станах наркоманка, но пиех, защото от сутринта бях в стрес, и пушех много цигари", призна актрисата.

По думите й връзката й почва по модела "Ловецът и жертвата". Ловецът вижда жертвата по телевизията и си казва “Тя ще бъде моя". Жертвата е наивна, без опит с мъжете и летяща в облаците. Разликата във възрастта им била огромна - като между татко и дъщеря. А тя винаги е харесвала по-възрастните мъже, защото, когато била само на четири години, починал баща й, който бил актьор от Пазарджишкия театър. И тя подсъзнателно търсила закрила от някой, кой-то да се грижи за нея. В един момент тя заживява с по-възрастния си приятел и става зависима от него - материално и емоционално.

"Изобщо нямаше да влизам в тази връзка, ако знаех че няма да мога да изляза от нея когато и както искам. Той ми каза, че няма как да си тръгна, и аз останах в нея от страх още четири години. Приятелите и колегите не успяха да ми помогнат, защото започнаха да се страхуват за собствената си кожа. В един момент се принудих да се обърна към органите на реда. Те обаче не ми помогнаха. Приятелите ме посъветваха да оттегля жалбата си, защото човекът имаше влияние върху властта в страната. Всички смятаха, че аз градя кариерата си благодарение на този човек, а то беше точно обратното" обяснява Елен. Тя не уточнява кой е мъжът, за когото говори, но в миналото си тя имаше дълги отношения с бизнесмена Александър Найденов, известен като Сашо Майонезата

Елен била разклатена психически и благодарение на волята си и на психоенергетиката успяла да преодолее този труден етап. Тогава решила да започне да помага на другите. Сега тя е излязла от ролята на жертвата и "момичето на татко" и вече търси не баща и покровител, а мъж, който да и бъде равностоен партньор.