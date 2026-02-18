ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Едно от златните ни момичета днес става на 61
Тя е родена в Пазарджик на 18 февруари 1965 година. Започва кариерата си в спортен клуб "Хебър“ Пазарджик, след което постъпва в "Левски“, откъдето е поканена за участие в националния отбор.
Европейска и световна шампионка по художествена гимнастика, спечелила е 9 златни и 3 бронзови медала от първенствата през 1983, 1984 и 1985 г.
През декември 1985 г. слага край на състезателната си кариера. 7 години е главен треньор е по художествена гимнастика в Нова Зеландия.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Фалстарт на "Ергенът"
20:42 / 17.02.2026
Етиен Леви каза истината за "Капките"
16:48 / 17.02.2026
Голям наш актьор днес става на 83
15:19 / 17.02.2026
Пловдивска счетоводителка с провокативна визия влиза в "Eргенът"
10:41 / 17.02.2026
Почина режисьор, оставил дълбока следа в историята на филмовото и...
09:49 / 17.02.2026
Известен наш актьор пак се ожени, Сашо Кадиев и новата му жена ку...
20:52 / 16.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Дара каза: "Сбогом"
09:20 / 16.02.2026
Единственият внук на Симеон, който избра България, става барета
13:24 / 16.02.2026
Държавата България ще им изплати 24 милиона лева
14:05 / 17.02.2026
Раздялата, която беше последна за Ники Илиев
10:53 / 16.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS