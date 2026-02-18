Едно от златните ни момичета днес става на 61

© Честит 61-ви рожден ден на световната и европейска шампионка Диляна Георгиева!



Тя е родена в Пазарджик на 18 февруари 1965 година. Започва кариерата си в спортен клуб "Хебър“ Пазарджик, след което постъпва в "Левски“, откъдето е поканена за участие в националния отбор.



Европейска и световна шампионка по художествена гимнастика, спечелила е 9 златни и 3 бронзови медала от първенствата през 1983, 1984 и 1985 г.



През декември 1985 г. слага край на състезателната си кариера. 7 години е главен треньор е по художествена гимнастика в Нова Зеландия.