ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Една песен й донесе десетки милиони
Песента — първоначално издадена през 1994 г. — е най-стриймваната коледна песен досега и генерира приблизително 3-4 милиона долара от авторски права всяка година. Съобщава се, че до 2023 г. е реализирала приходи от над 99 милиона долара, пише Daily Star.
Петкратната носителка на награда "Грами“ разкри, че е започнала да я пише на малка клавиатура Casio. Тя си спомни: "Целта ми беше да направя нещо вечно, за да не се усеща като деветдесетте". Тя признава, че все още е изненадана от успеха на песента, но смята, че хората я харесват, защото е нещо истинско.
Коледните традиции на родената в Ню Йорк майка на две деца у дома изглеждат толкова екстравагантни, колкото и нейните представления. Марая, чието обявено богатство възлиза на около 500 милиона долара , каза: "Очаквам с нетърпение Коледа през цялата година!“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2418
|предишна страница [ 1/403 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ники Михайлов: Показвала си ми какво е "да си на ръба между живот...
09:28 / 02.12.2025
Известна наша водеща, родена в Москва, днес става на 51
08:35 / 02.12.2025
Прекрасна новина - станаха родители, бебето с името на таткото
16:29 / 01.12.2025
MAX Movie – новият филмов канал на А1 превръща киното у дома в за...
16:08 / 01.12.2025
Лора Караджова роди, показа бебето и го назова по име!
13:35 / 01.12.2025
Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
12:15 / 01.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нов град, по-голям от Пловдив, изниква до България
20:17 / 30.11.2025
Голямо щастие в семейството на Йордан Караджов
08:09 / 01.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS