Една от най-красивите и богати жени в света днес става на 52

© Айшвария Рай е индийска актриса и носителка на титлата "Мис Свят“ за 1994 година. Смятана е за една от най-красивите жени на света. Родена е на 1 ноември 1973 година.



Считана е за едно от най-големите имена на Боливуд и за една от най-скъпоплатените актриси. Играла е и в няколко американски продукции. Айшвария е родена в семейството на Кришнарадж Рай, инженер, и на Вринда Рай, писателка. Нейният брат Адитя Рай е продуцент.



Айшвария Рай е имала връзка с актьорите Салман Хан и Вивек Оберой. На 20 април 2007 се омъжва за актьора Абхишек Бачан. Ражда момиченце – Аарадия, на 16 ноември 2011 г.