ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Един от най-големите днес стана на 74
Роден е като Ибрям Хапазов на 16 февруари 1952 година в Кърджали в турско-мюсюлманско семейство на потомствени професионални зурнаджии и кларинетисти. Започва да свири още от дете заедно с баща си, натрупвайки голям опит в свиренето по сватби из Тракия, при което развива собствен репертоар и характерен стил. Учи за кратко в Строителния техникум в Кърджали, но напуска училище, за да работи като музикант.
Иво Папазов сформира оркестър "Тракия“ през 1974 г. в Стара Загора. От тогава той придобива огромна известност сред публиката и множество последователи сред музикантите, поставяйки началото на едно от двете течения в кларинетното свирене в сватбарската музика (другото е повлияно основно от Младен Малаков).
По време на т. нар. "Възродителен процес“ е съден и пратен в трудов лагер заради произхода си.
Както и цялото направление на сватбарската музика Иво Папазов задълго остава игнориран от официалната музикална индустрия на комунистическия режим. Докато любителски записи на негови концертни изпълнения се записват на касети и се разпространяват в многохилядни тиражи, държавната звукозаписна компания "Балкантон“ издава едва в средата на 80-те години няколко грамофонни плочи с негови изпълнения, при това на предварително обработена и аранжирана от казионни композитори музика.
През септември 1986 г. Иво Папазов с оркестър "Тракия“ със солистка Мария Карафизиева вземат участие в надсвирването в село Стамболово, Хасковско, където реализират шест записа за "Балкантон“, издадени в албума "Стамболово ’86“, състоящ се от две отделни аудиокасети и двойни дългосвирещи плочи.
В края на 80-те години успява да подпише договор с британския лейбъл Hannibal Records, с който издава два албума със смесица от джаз, тракийска народна, циганска и турска музика. Първият му албум с орк. "Тракия“ е озаглавен "Пътуването на Орфей“. За международната музикална общественост го открива Джо Бойд, който продуцира втория му албум с оркестъра Balkanology.
Става международно известен с виртуозността, с която превръща сватбарската музика в джаз-феномен. След промените в края на 1989 г. Ибряма свири по цял свят, в сътрудничество с най-добрите джазмени на няколко континента.
От 1977 г. до смъртта ѝ живее със съпругата си Мария Карафезиева, която е народна певица, дългогодишна солистка на оркестър "Тракия“. От 1982 година живеят в старозагорското село Богомилово. Имат двама синове.
Честит 74-ти рожден ден!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3405
|
|предишна страница [ 1/568 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нона Йотова пази в тайна, че е станала баба
17:27 / 16.02.2026
30 моми влизат в "Ергенът"
15:22 / 16.02.2026
"Стани богат" се завръща, но с по-малка реална награда за участни...
09:18 / 16.02.2026
Барак Обама: Извънземните съществуват, но аз не съм ги виждал
08:56 / 16.02.2026
Хиляди го харесват, хиляди го осмиват, днес стана на 40
18:32 / 15.02.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Стилист Капанов: Направих всичко, за да спася сина си
14:36 / 15.02.2026
Уникални златни накити откриха археолози от гроба на Владетеля на Сакар
16:42 / 14.02.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS