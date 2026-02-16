Един от най-големите днес стана на 74

© Иво Митков Папазов, известен и с рожденото си име Ибряма, е български кларинетист, една от водещите фигури на сватбарската музика.



Роден е като Ибрям Хапазов на 16 февруари 1952 година в Кърджали в турско-мюсюлманско семейство на потомствени професионални зурнаджии и кларинетисти. Започва да свири още от дете заедно с баща си, натрупвайки голям опит в свиренето по сватби из Тракия, при което развива собствен репертоар и характерен стил. Учи за кратко в Строителния техникум в Кърджали, но напуска училище, за да работи като музикант.



Иво Папазов сформира оркестър "Тракия“ през 1974 г. в Стара Загора. От тогава той придобива огромна известност сред публиката и множество последователи сред музикантите, поставяйки началото на едно от двете течения в кларинетното свирене в сватбарската музика (другото е повлияно основно от Младен Малаков).



По време на т. нар. "Възродителен процес“ е съден и пратен в трудов лагер заради произхода си.



Както и цялото направление на сватбарската музика Иво Папазов задълго остава игнориран от официалната музикална индустрия на комунистическия режим. Докато любителски записи на негови концертни изпълнения се записват на касети и се разпространяват в многохилядни тиражи, държавната звукозаписна компания "Балкантон“ издава едва в средата на 80-те години няколко грамофонни плочи с негови изпълнения, при това на предварително обработена и аранжирана от казионни композитори музика.



През септември 1986 г. Иво Папазов с оркестър "Тракия“ със солистка Мария Карафизиева вземат участие в надсвирването в село Стамболово, Хасковско, където реализират шест записа за "Балкантон“, издадени в албума "Стамболово ’86“, състоящ се от две отделни аудиокасети и двойни дългосвирещи плочи.



В края на 80-те години успява да подпише договор с британския лейбъл Hannibal Records, с който издава два албума със смесица от джаз, тракийска народна, циганска и турска музика. Първият му албум с орк. "Тракия“ е озаглавен "Пътуването на Орфей“. За международната музикална общественост го открива Джо Бойд, който продуцира втория му албум с оркестъра Balkanology.



Става международно известен с виртуозността, с която превръща сватбарската музика в джаз-феномен. След промените в края на 1989 г. Ибряма свири по цял свят, в сътрудничество с най-добрите джазмени на няколко континента.



От 1977 г. до смъртта ѝ живее със съпругата си Мария Карафезиева, която е народна певица, дългогодишна солистка на оркестър "Тракия“. От 1982 година живеят в старозагорското село Богомилово. Имат двама синове.



