Един от най-богатите българи днес става на 59, роден е в Плевен

© Роден е на 18 февруари 1967 г. в Плевен. Живял е във Варна, в различни италиански градове и в Москва, където учи в училище за цирково майсторство през периода 1981 – 1986 г. Завършва режисура в Нов български университет. В младежките си години е свирил в група.



Магърдич Халваджиян има над 450 заснети клипа и реклами и е един от най-успешните в продуцентския бизнес. Занимава се активно с режисура от 1992 г., а с продуциране – от средата на 90-те години.



Започва собствен бизнес в началото на 90-те години с внос на кафе и кафемашини от Италия.



През 1996 г. създава "Макс Груп – 1“, която продуцира телевизионните предавания "Точка на пресичане“ и "Фатално привличане“. През този период той е заснел повечето си музикални клипове.



През 2002 г. основава продуцентски компании "Global Films" и "Global Frame", обединени под името "Global Group".



През годините Маги Халваджиян и екипа му създават едни от най-разпознаваемите телевизионни предавания и до днес. Правят скритата камера "Сладко отмъщение", която се излъчва в ефира на националната телевизия bTV от 2000 – 2004 и 2006 – 2008 (5 сезона, 204 епизода); 6 сезон (4 епизода) излъчван по NOVA през 2020, но прекратен поради извънредната ситуация с COVID-19.



През 2002 стратира предаването "Море от любов", което се излъчва цели десет години. Следва "Руска рулетка", което има около 209 излъчени епизода.



През 2003 г. стартира "Господари на ефира". До април 2012 г. то е българската версия на италианското предаване "Striscia la Notizia“. През същата година по БНТ стартира и играта "Алозаложи".



В периода 2005-2009 Халваджиян е продуцент на още хитови предавания като "Стар Академи", "Имаш поща“, "Пълна промяна", "Игра за милиони", "Всичко по 10", "Ясновидци", "Великолепната шесторка", "Страх". През 2009 година стартира и едно от най-известните комедийни предавания на фирмата – "Пълна лудница".



От 2009 г. до средата на 2012 г. Маги Халваджиян е председател на Асоциацията на филмовите и телевизионни продуценти (А.Ф.Т.П).



През 2012 г. Маги Халваджиян и неговите сътрудници създават фирмата "Open Frames", която е фокусирана върху филмовата продукция. Халваджиян е режисьор на игралния филм "Печалбата“, както и на няколко късометражни филма, между които "Скомина“. Също така е продуцент и режисьор на сериалите "Морска сол" (2004) и "Седем часа разлика" (2011).



През 2010 и 2012 г. е жури на риалити предаването "България търси талант“ по телевизия bTV. През пролетта на 2012 г. се разраства скандал - Маги Халваджиян обвинява BTV в налагане на цензура на "Господари на ефира". Медията го призовава да се оттегли от проектите си "България търси талант“ и сериала "Седем часа разлика“. По-късно сам прекратява договора си с медията. През април 2012 г. е отстранен от журито на предаването, което продуцира – "България търси талант“.



През пролетта на 2013 г. в ефира на Нова телевизия стартира "Като две капки вода“, в което отново е жури, заедно с Хилда Казасян и Любен Дилов - син. Избират за водещи Димитър Рачков и Васил Василев-Зуека. Същата година стартира и вторият сезон на "X Factor" в България. През 2014 г. е продуцент на предаването "Големите надежди“ по Нова телевизия.



През 2015 г. "Open Frames" снима първия си филм, наречен "Nightworld". Главната роля в него се играе от американския актьор Джейсън Лондон, а негов партньор е световноизвестният Робърт Инглунд (Фреди Крюгер). През 2015 г. Халваджиян е жури и продуцент на предаването "X Factor“ по "Нова телевизия“. През май същата година е удостоен с почетното звание "академик“ от неправителствената организация "Българска академия на науките и изкуствата“.



През есента на 2016 г. е заснет филмът "Welcome to Acapulco“. Снимките са на територията на Мексико (Акапулко) и САЩ (Ню Йорк). Главни роли във филма заемат световноизвестните актьори: Michael Madsen, William Baldwin, Paul Sorvino.



През 2016 г. получава орден "Златен век“ и грамота от Министерство на културата за изключителен принос в областта на българската култура.[6] Печели и в категорита "Най-добър телевизионен продуцент" на наградите на Дарик радио "Мъж на годината".



През лятото на 2017 г. заснема късометражната комедия "The Elephone Man“, която е написана и режисирана от него. Филмът е завършен в края на октомври и избран да участва в няколко международни филмови фестивала в САЩ и Европа през пролетта на 2018 г.



През 2018 г. е режисьор и продуцент на ситкома "Полицаите от края на града“ по "Нова телевизия“.[7] През 2019 г. е продуцент на музикалното предаване "Маскираният певец“ и сериала "Пътят на честта“ по "Нова телевизия“.



През 2020 г. и 2021 г. отново е продуцент на новите сезони на "Като две капки вода“ и "Маскираният певец“, а също така и на "Забраненото шоу на Рачков“. От 2022 г. продуцира "Звездите в нас“ и "С Рачков всичко е възможно“.



Женен е за стилистката Кремена Халваджиян, с която има син – оператора Бедрос "Бебо“ Халваджиян, роден 1991 г. Има внук и внучка.



Честит 59-и рожден ден!