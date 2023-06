Джони Деп и групата му взривиха българската публика!

© "Дамите сигурно искат хапка от този вампир, човекът с хиляди лица - Джони Деп", вдигна градуса на пощурялата публика ексцентричният американски рок певец, тектописец и вокал на супергрупата Hollywood Vampires Алис Купър на 12 юни вечерта. Думите на Винсънт Деймън Фурние, каквото е истинското име на музиканта, по адрес на басиста на бандата, любимия холивудски актьор Джони Деп, взривиха най-вече дамската част сред феновете, изпълнили до предел зала "Арена София", чиито крясъци спокойно можеха да я съборят.



Екзалтацията на публиката, сред която имаше поне три различни поколения, си беше напълно основателна. Рядко музиканти от толкова висока световна класа от банди като Aerosmith, The Cult и Allice Cooper, сбрани в една супергрупа, идват да ни пеят на крака. И като споменахме това - екранният пират капитан Джак Спароу беше с контузен и шиниран ляв крак. Но това ама никак не му попречи да се държи мъжки и да издържи, без да седне, до финала на това шоу на сетивата в 22:38 ч.



Точно в 20:57 ч. групата "изпълзя" с бодра крачка и видимо добро настроение от добре охраняваната си подземна зона на "Арена София" към сцената. Джони, който сега не е Уокър (ходещ), а Лимпър (куцащ), още не качил стълбите помаха с усмивка на чакащите го журналисти и сложи дясна ръка на гърдите си, леко покланяйки се в знак на благодарност. Алис Купър изпрати своето специфично помахване с вълшебното си музикално бастунче, придружено с 24-каратова усмивка. Другите членове на бандата Глен Собъл и Томи Хенриксен от Allice Cooper Ban, Крис Уайз От The Cult, Бък Джонсън и Джо Пери от Aerosmith също поздравиха медиите. Музикантите получиха съпровождащи към чакащите ги фенове ръкопляскания, а отразяващите журналисти - комплимент от организатирите "Жокер Медия" и BLM - чаша сухо бяло вино и газирана вода.



"България Днес" предаде, че във вечерното шведско меню на всички, замесени в организацията на спектакъла, присъстваха много пресни плодове и зеленчуци - ябълки, ягоди, череши, зелена салата, домати, краставици, чушки, печени зеленчуци на скара, ръжен хляб, бейби сандвичи с фина мръвка и зеленчуци, маркови ободряващи напитки, портокалов сок, минерална и газирана вода. А преди да се качат на сцената, музикантите се разсвирваха и си пееха в специално приспособеното за тях помещение и вдигаха типичен звезден шум.



Меломаните чуха от "Холивудските вампири" добре познатите и любими парчета на Pink Floyd - Another Brick In The Wal, The Jack на AC/DC, Baba O'riley на The Who, School's Out на Allice Cooper, Walk This Way на хардкор/хип хоп бандата RUN DMC в колаборация с Aerosmith, Five to One, слята с Break On Through на The Doors и т.н. Карибският пират Джони Деп пък изпя прочувствената песен на големия Дейвид Боуи Heroes с думите "Тази песен е за вас, мои братя!" и в някакъв момент "услужи" на колегата си Джо Пери с перце за китарата му.



Бандата излезе на музикалната арена изпод остри вампирски зъби и в пламъци точно в 21 ч., пуши цигарки, пийва бирички и забива яко сред визуални ефекти и пред джунгла от ръце час и половина. На финала Алис Купър представи поотделно всеки от групата с думите "Сигурно се питате кои са тези добре изглеждащи хора на сцената", "похвали" китариста им с думите "Някой познава ли този човек? Най-добрият китарист в историята на рокендрола - мистър Джо Пери", а за себе си скромно каза "Аз".



Супергрупата подгряваха българската рок банда Sevi и италианците Red Roll.



"Ехаааа! София, България! Благодарим ви много и лека вечер! А ние ще се върнем!", обеща гласът на вампирите от сцената.