ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Дженифър Лопес разочарова хиляди само с една снимка
Вместо харесвания и коментари с комплименти, както обикновено се случва със снимките на Джей Ло, много от последователите ѝ остро я критикуваха. Те обвиниха звездата, че прибягва до прекомерна корекция, за да подчертае бюста си. Снимката, на която Дженифър Лопес носи червена рокля с щедро деколте, беше подробно анализирана от потребителите на социалните мрежи.
В продължение на много години Дженифър Лопес беше смятана за идеал на красотата, а публикациите ѝ бяха посрещани с възхищение и похвали. Този път обаче тонът на коментарите се промени рязко. Много от феновете изразиха разочарованието си, споделяйки иронични коментари и критика.
Недоволството на феновете не беше свързано само с деколтето, а с подозрението, че изображението е обработвано твърде много. Потребителите забелязаха, че iPhone-ът, който тя държи, изглежда видимо изкривен - детайл, който подхранва обвинения в прекомерна употреба на Photoshop или друга програма за обработка.
"Не мога да откъсна очи от този изкривен iPhone!"
Други последователи отидоха още по-далеч. Те направиха остри забележки за възрастта на певицата, която навърши 56 години. Критиките бяха насочени не само към предполагаемото фото коригиране на бюста, но и към използването на филтри.
Въпреки тези остри реакции, Дженифър Лопес не остана и без поддръжници. Феновете я защитиха, подчертавайки, че я ценят, независимо от несъвършенствата и че не ѝ трябват "дигитални фойерверки", за да изглежда добре.
"Обичам те, но трябва да проверяваш за малките неволни изкривявания при редактираните снимки преди да ги публикуваш" - пише фен в коментар, който бе е от положителните.
Други я насърчаваха да приеме себе си такава, каквато е, и да избягва прекомерната обработка, пише Ladyzone.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2801
|предишна страница [ 1/467 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Някои зодии днес слагат точка, следва освобождение и подготовка з...
08:36 / 30.12.2025
Удря ни силна магнитна буря
07:53 / 30.12.2025
Кедъра е приет по спешност в болница
20:24 / 29.12.2025
През януари ползваме две портмонета?
19:11 / 29.12.2025
Той умира 9 месеца преди да се роди дете, за чието създаване е по...
14:37 / 29.12.2025
Една от най-дразнещите ергенки се реши и махна хиалурона, сега е ...
13:06 / 29.12.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Мария Петрова: Голяма радост и голяма тъга!
17:06 / 28.12.2025
Наш кмет: С дълбока скръб и човешка тъга приехме вестта
19:08 / 28.12.2025
Днес става на 79, няма българин, който да не я знае
19:06 / 28.12.2025
Скъпотията във Велинград достигна върха, но всичко е заето
14:36 / 29.12.2025
Ето как ще плащаме данъците си след въвеждането на еврото
09:48 / 28.12.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS