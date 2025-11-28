ИЗПРАТИ НОВИНА
Дъщерята на емблематична водеща на БНТ се сгоди за жена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 23:04 / 28.11.2025
В света на българските знаменитости се заговори оживено за едно от най-разпознаваемите лица от миналото — известната тв говорителка и актриса Инна Симеонова, която бе една от емблемите на изяществото и перфектната дикция на БНТ по времето на соца.

Жената, която още от 80-те години пленяваше зрителите в "Седем дни за вас“, Едно от пет“, "Мелодия на годината“, днес отново е под светлините на прожекторите – този път заради по-малката си дъщеря Красина.

Тя за разлика от майка си не избира телевизионният екран, нито актьорската професия. Пътят й я отвежда към една по-рядко срещана, но възхитителна страст - конния спорт. Като дете тя тренира художествена гимнастика, но усеща, че това не е нейният спорт. Един ден, разхождайки се в Борисовата градина, вижда конната база и решава да опита урок по езда. Днес Красина има над 15 години опит в ездата и над 10 години като професионален състезател. Завършила е висше образование като треньор по конен спорт. Вече притежава няколко коня, всеки от които участва в различни дисциплини. Един от конете й служи за тренировки на самата Инна Симеонова, която не крие мечтата си да язди "до най-дълбоки старини, като английската кралица“.

Красина е носител на редица отличия и купи, включително държавна титла, и е сред най-разпознаваемите лица в българската дресура. Но не само спортните успехи привличат вниманието към нея. В социалните мрежи има нейни по-лични снимки, на които позира в прегръдките на млада красавица. Като коментари към фотографиите двете си разменят сърца и обяснения в любов, а под една от снимките се появява и емотикон на годежен пръстен - нещо, което веднага отприщи куп въпроси сред последователите й, пише "Хотарена". 

Коментарите под снимките не закъсняха-приятели и познати оставят сърчица, насърчителни реплики и закачливи предположения. Така в публичното пространство започна да се говори, че Красина може би е във връзка и дори сгодена, но тя не е потвърдила или опровергала подобна информация. Това още повече подхранва догадките.

Въпреки спекулациите тонът в социалните мрежи остава доброжелателен и позитивен, фоновете на Красина и конния спорт я подкрепят безусловно и се радват както на медалите й, така и на щастието, което излъчва на снимките си. А дали наистина е "сгодена за жена“, както вече шушукат по форумите - това само времето ще покаже.

Телевизионната кариера на Инна Симеонова започна в началото на 80-те, а първите й изяви са в рубриката "Седем дни за вас“, наследила легендарния "Телевизионен обектив“ на Бригита Чолакова. След това е водеща на "Едно от пет“ и "Мелодия на годината“. След 1989 г. се изявява на телевизионния екран само за кратко, тъй като е смятана за номенклатурен кадър - Симеонова е снаха на Гриша Филипов, член на Политбюро на ЦК на БКП. В края на 1990-те създава свое собствено предаване за жените - "2 по 2 и 200“.


