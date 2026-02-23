ИЗПРАТИ НОВИНА
Дъщерята на Никола Гюзелев в битка за 75 000 евро
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:31
©
Дъщерята на легендарния оперен певец Никола Гюзелев си е поставила апетитна цел - да спечели голямата награда от 75 000 евро в най-новото кулинарно риалити на Би Ти Ви "Моята кухня е номер едно“. Адриана ще се яви съвсем скоро на екран заедно със своята приятелка Нона, с която ще бъдат една от 15-те двойки в дебютния сезон на надпреварата,  научи "Уикенд".

Не е тайна, че освен по виното, дъщерята на Гюзелев напоследък залита и по готвенето, като дори нарича себе си "кулинарен номад“. Социалните канали на Адриана преливат от красиви снимки, промотиращи нейните гурме събития, екзотични вечèри или брънчове със силно "ограничен брой места“. Явно е, че хобито е потръгнало повече от добре и Ади Гюзо (както се нарича самата тя в Инстаграм) е придобила нужното самочувствие да демонстрира зашеметяващи готварски техники и умения в шоуто.

Летвата обаче ще е висока. Адриана и партньорката Й Нона ще трябва да впечатлят не двама, а четирима съдии с много строги изисквания. Тази седмица стана ясно, че към вече обявените имена на шеф Владимир Тодоров и шеф Любомир Тодоров се присъединяват още двама авторитетни готвачи – шеф Павел  Павлов, който е собственик на марка за занаятчийски шоколади и шеф Любен Койчев, който е преподавател и главен готвач в Кулинарната академия в София.

От промото на предаването става ясно, че именно Гюзелевата щерка ще има честта да се доказва още в първия епизод на кулинарното риалити. Адриана и Нона ще имат 5 часа да напазаруват, сготвят, аранжират и сервират тристепенно меню за 10 човека, така че да получат одобрението на четиримата съдии и останалите претенденти за апетитната награда. Решението с какво ще впечатлят "гостите“ си е изцяло тяхно. Дали Адриана ще завърти някой изискан гурме специалитет или ще заложи на класики от типа на пиле с гю-зеле, предстои да видим.

Със сигурност двете дами на широкоспектърното изкуство влизат в предаването с огромна претенция и самочувствие за своите възможности. Адриана и Нона смятат себе си за основните претенденти за рекордната награда от 75 000 евро. Потребители в социалните медии вече се питат иронично дали кулинарното номадство и похапването на засукани специалитети насам-натам по света са достатъчни качества, за да впечатлиш четирима шеф готвачи, натрупали опит в ресторанти с една, две и три звезди "Мишлен“ по целия свят.

Все пак "Моята кухня е номер едно“ е идеалният момент, в който Ади Гюзо ще може да натрие носовете на всички интернет критици и да покаже истинските измерения на своя новооткрит талант. В предишни свои интервюта Адриана, която е живяла почти 25 години в Италия, разказва, че се е запалила по готвенето покрай възмущението си към нивото на българското ресторантьорство в моментите, в които се е налагало да се завръща в родината. Постепенно Адриана успява да превърне приготвянето на храна в модерна брошка във визитката си, която я отвежда до дебютния сезон на едно от най-успешните кулинарни риалити предавания по света, а защо не и до възможността да прибере награда от 75 000 евро.


