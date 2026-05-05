Мартина Евтимова, доведена дъщеря на бизнесмена Добромир Гущеров, демонстрира обновена визия с по-голям бюст и коригирани устни по време на почивка със съпруга си на Малдивите. Новите придобивки на красавицата веднага привлякоха вниманието, като това е втора подобна интервенция за нея в рамките на последните три години.

Половинката на вратаря Димитър Евтимов сподели кадри от екзотичната дестинация, на които ясно се вижда увеличеният обем на бюста и добавеното количество хиалурон в устните. Според някои почитатели Мартина започва да прекалява с естетичните процедури, следвайки примера на доведената си снаха Светлана Гущерова.

Мартина е дъщеря на Диана Димитрова – втората съпруга на Добромир Гущеров, и е в официален брак с футболиста Димитър Евтимов от повече от пет години. Семейството има дъщеричка, която носи името на своята баба. Твърди се, че Мартина поддържа изключително близки отношения с пастрока си, като според неофициална информация Гущеров-старши цени доведената си дъщеря повече от своя собствен син.

Публично известно е, че отношенията между Добромир Гущеров и сина му Християн са влошени. Бившата съпруга на Християн – Светлана, по-рано е споделяла, че свекърът ѝ проявява много повече грижа към доведената си внучка, отколкото към собствените си биологични наследници.