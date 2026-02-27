Ева Волицер е българска актриса, певица и режисьор, професор в Нов български университет и театрален продуцент. Тя има повече от 50 роли в различни театри като Русенския драматичен театър, Пътуващия софийския театър, театър "Сълза и смях“, както и международни участия в Тел Авив, Виена, Рига, САЩ и др. Релизирала е като режисьор над 20 спектакъла с млади актьори. Създател и продуцент на театър "Галерия“.Родена е на 27 февруари 1949 година в София. Завършва ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“ със специалност актьорско майсторство в класа на проф. Желчо Мандаджиев и Крикор Азарян. 2017 г. реализира Майсторски клас с актьори в "Лий Страсбърг институт за театър и кино“, Ню Йорк.През 2002 – 2003 г. печели стипендията Фулбрайт в Ню Йорк, където преподава актьорско майсторство в Университета Пейс и прави изследване върху съвременния американски театър.През 1996 г. публикува албум с 22 древни еврейски песни на ладино, който се продава из целия свят.Автор е на книгата "Актьорското майсторство. Пътища за овладяване“, издание на Нов български университет (2010).Понастоящем е директор на частен театър "Галерия“ и професор по актьорско майсторство в Нов български университет.Честит 77-и рожден ден!