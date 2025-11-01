Днес става на 67 - журналистка, майка на бивш министър, залята със сярна киселина на спирка

© Анна Заркова е родена в София на 1 ноември 1958 година. Завършила е българска филология в СУ “Свети Климент Охридски". Омъжена е за лекар – д-р Костадин Зарков, който след завършването си е разпределен в Берковица. Първите си стъпки в бранша прави случайно.



Отначало търси работа по специалността си в гимназията на градчето, но й казали, че няма места за учители по български език и литература. Тогава решава да отиде в местния вестник “Ком", където имали нужда от репортери.



След като семейството се премества в столицата, Заркова започва работа във в."Транспортен глас", после – в органа на МВР “Народен страж", преименуван след 10 ноември на “166". Съдбата обаче я свързва за дълго с националния ежедневник "Труд", където от години завежда криминалния отдел.



Най-известният криминален журналист в България признава, че неин учител в професията е бившият зам.-главен редактор на “Труд" Николай Стефанов. Самата тя е обучила в тънкостите на този тип журналистика не един и двама млади репортери от в."Труд". Един от тях е Александър Ботев, син на топспеца по тежките убийства полк. Ботьо Ботев.



Избирана е за журналист на годината на изданието за 1992, 1993 и 1997 г. Удостоена е с наградата "Кристален орел“ на Международния съюз на журналистите със седалище Ню Йорк (1998), както и с приза "Първенец в професията“ на международната асоциация на жените журналистки със седалище Вашингтон (1999).



Анна Заркова беше залята със сярна киселина на 11 май 1998 година на автобусна спирка в столицата. Тя е майка на бившия служебен министър на правосъдието Крум Зарков.