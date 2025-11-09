ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Днес стана на 65
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:19Коментари (0)649
©
Александър Морфов е роден през 1960 година в Ямбол. Баща му Морфи Морфов е офицер, а майка му Недялка Морфова е учителка по руски език и литература, музика, като дирижира фолклорен хор и ансамбъл в Сливен.

Учи в математическа гимназия "Проф. д-р Димитър Табаков“ в Сливен и след казармата следва две години в Техническия университет във Варна. Участието му в театралната трупа на университета (тогава ВМЕИ) под режисурата на Стоян Алексиев го "запалва“ за театрална кариера.

Напуска университета и работи в Драматичен театър "Стефан Киров“, Сливен като сценичен работник и осветител. През 1984 г. е приет във ВИТИЗ "Кръстьо Сарафов“, завършва режисура за куклен театър през 1990 г. в класа на Юлия Огнянова и кинорежисура при Георги Дюлгеров през 1994 година.

Играл е в Родопски драматичен театър "Николай Хайтов“ (1989 – 1990), Театър "София“ (1991 – 1992) и театър "Ла Страда“ (1993 – 1994). От 1993 г. Морфов е режисьор в Народен театър "Иван Вазов“, а през 2000 – 2001 е негов директор и художествен ръководител. Асистент по режисура на драматичен театър (1992 – 1995). От 2001 до 2006 г. е главен режисьор в Театър "Вера Комисаржевска“ в Санкт Петербург. След 2009 година е главен режисьор на Народния театър "Иван Вазов“, от януари до септември 2015 г. е и негов временен директор. 

Член на програмния съвет на БНТ (1998). Женен за актрисата Рени Врангова, с която имат две дъщери – Неда и Сара.

Първите му спектакли на професионална сцена са в Родопския драматичен театър, където прави запомнящото се остро, актуално, авторско "Политическо кабаре“ (1990). Един сезон е режисьор в Театър София, където поставя "Бурята“ от Шекспир. В Народния театър "Иван Вазов“ стартира с авторска версия на "Дон Кихот“ и с нов вариант на "Бурята“. Тези два спектакъла като че слагат началото на привличане на нова публика към театъра. Причина за това е стилът на режисьора: смесването на "високото“ и "ниското“ в една увлекателна забавна игра, откритата условност на този театър и въображение в геговете, в използването на многообразни изразни средства – във визията, музиката и пр.

С тези и следващата, "Сън в лятна нощ“ (1996) от Шекспир, Морфов става един от най-популярните и предпочитани от зрителя театрални режисьори. Авторският "Декамерон или Кръв и страст по Бокачо“ (1999) също е издържан в тази стилистика. С "На дъното“ по Максим Горки режисьорът заявява и силна гражданска позиция, без да се отказва от характерната си театралност. В тази линия е и "Хъшове“ (2004).

Освен като режисьор Александър Морфов се изявява и като актьор – изиграл е главните роли във филмите "Иван и Александра“, "Любовното лято на един льохман“, "Сирна неделя“, "Козият рог“, "Приятелите на Емилия“, "След края на света“ и "Пътуване към Йерусалим“.

Сценарист и режисьор на филмите "Хълмът на боровинките“ и четирисерийния "Хъшове“.


Още по темата: общо новини по темата: 2138
09.11.2025 Андреа обвини Меди в кражба и лъжа
09.11.2025 Инцидент беляза грандиозния концерт на Галена
09.11.2025 Хени от Пловдив: Майка ми почина няколко дни преди кастинга за "Ергенът: Любов в рая"
09.11.2025 Бояна Шарлопова е напът да съсипе бизнеса на покойния си съпруг
09.11.2025 Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
09.11.2025 Тежката история на Дони Василева: Изнасилена, предадена, но оцеляла
предишна страница [ 1/357 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Андреа обвини Меди в кражба и лъжа
17:04 / 09.11.2025
Инцидент беляза грандиозния концерт на Галена
16:32 / 09.11.2025
Каква е разликата между инфаркт и инсулт, и какво да правим в пър...
17:36 / 09.11.2025
Бояна Шарлопова е напът да съсипе бизнеса на покойния си съпруг
14:58 / 09.11.2025
Гръм в Рая! Виктор и Кристина заживяха заедно?
11:49 / 09.11.2025
Стана ясна причината за раздялата на Светлана Василева и младия б...
10:50 / 09.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
Клиенти носят пълни догоре буркани със стотинки, търговците имат право да отказват плащания с над 50 монети
11:38 / 07.11.2025
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
Cобственик на магазин: Като казаха, че ще влиза еврото, всеки започна да си изпразва касичките
21:01 / 07.11.2025
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
Бизнесдама, позната на цяла България, днес става на 60
08:42 / 07.11.2025
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
Градът на мечтите: Преди 40 г. е с население 53000, днес се е свил наполовина
13:14 / 07.11.2025
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
Адвокат: Готвят нов абсурден стикер
20:38 / 07.11.2025
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
Недоволство в Пловдив заради нов строеж. Инвеститорът: Могат да искат и по въздуха да вкарваме техниката
09:28 / 07.11.2025
Затягат условията за пенсиониране
Затягат условията за пенсиониране
12:21 / 09.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
"Лукойл" планира да продаде рафинерията в България
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: