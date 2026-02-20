ИЗПРАТИ НОВИНА
Днес на 51 става една от най-красивите българки
Автор: Екип Plovdiv24.bg 13:41
©
Рожден ден днес празнува една от най-красивите български. Евгения Калканджиева е родена на 20 февруари 1975 година в София. Президент е на агенция "Визаж“. Тя е "Мис България 1995“. Калканджиева е най-успешно представилата се в световен конкурс "Мис България“, като се класира в десетката на "Мис Свят“. 

Малко известен факт е, че софиянката се класира сред десетте полуфиналистки, като само пет от претендентките достигат до финала в надпреварата. Това значи, че останалите пет, сред които и Жени, делят шесто – десето място.

Играе в "Чуй звездите“, "Ятаган“ и "Аферата Пикасо“. Омъжена е за Стефан Манов – Тачо. Двамата имат едно дете.


