|Днес България прави своя избор за "Евровизия 2026"
Артистите ще изпълнят по една авторска песен и така ще се определи победителят, който ще представи България на конкурса "Евровизия 2026".
На 28 февруари, в предаване на живо, победителят ще изпее три песни, специално създадени за него. Комбиниран вот на жури и зрителите ще определи песента, с която изпълнителят ще представи България на "Евровизия 2026".
Полуфиналите на конкурса са на 12 и 14 май, а финалът на 16 май. Домакин е столицата на Австрия – Виена.
