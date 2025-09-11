ИЗПРАТИ НОВИНА
Димо Алексиев водил "Игри на волята" пиян?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:47
©
Димо Алексиев водил "Игри на волята" пиян... или поне това твърдят зрителите!

Социалните мрежи на предаването гръмнаха от публикация на наблюдателен зрител, който сравни Димо със земята.

Той твърди, че Алексиев е бил "кьоркютук пиян" за заснемането на 5 сезона и че даже от екипа са били силно загрижени за него.

От първи сезон води предаването кьоркютук пиян, за пет сезона иде един единствен път трезвен - всички от екипа почнат да го питат добре ли е, чудят се, дали е болен. Звънне му директора на Народния театър да го покани да се присъедини към екипа му, когато няма ангажимент към ''Игрите'', Димовеца му се изсмее, той работел и снимал само продукции в прайм тайма на Нова телевизия, не се занимавал с квартални постановки, затвори му.

Едвам избута битката за финала на сезон шест, 10 пъти се наложи да влиза лекарски екип заради водещия, бил обезводнен, жегата не му понасяла добре. Спрат камерите, нашио се качи у Ланчията и тръгне към квартирата, още на излизане от Дуранкулак полицейски патрул му пусне палката, Димето свали прозореца, на полицая му причернее само от изпаренията. Поканят го за тест за алкохол, почне да се оплаква, рече: - Е това е българската полиция, докато истинските мошеници крадат в парламента, вие тормозите нормалните хора. Човек веднъж решил да си каже наздраве, веднага ще се заядете...

Единият полицай в патрулката се окаже втори братовчед на внука на един от чистачите в БТВ, разпознае, че това е Димо от ''Игри на волята''- почне да го гледа на кръв, като че ли е първородния син на Рупърт Мърдок. Катаджията извади теста за алкохол, реши да пробва, дали уредът е в изправност, надуе го, покаже 2.2. Види, че работи, обади се на братовчеда, вика искам да говоря с директора на телевизията, днес ще нанесем голям удар по Нова телевизия. Он 150 кила шопар, едвам излезне от Астрата, заразстъпва към Димо като Жоро Илиев. Подадат му дрегера, нашио духне едвам-едвам за да минимизира резултата - оно покаже 5,6 тия се хванат за главата. Опандизат го, пратат го в Софийския и го осъдят по бързата процедура.

На финалното заседание съдията му каже, че решението е единодушно и преди съдът да се изкаже, има право на последни думи. Наш'то момче извади една чанта от трибуната, бръкне вътре, извади сабите на спасението... Отменат му присъдата, пуснат го. Излезне пред ГМ-то, обади се на началниците, изпрати го директно на гласовата поща. Пробва Ралица и всички други от продукцията, всички го блокирали.

Реши да преглътне егото си - върне обаждане на директора на Народния театър, човекът и той го блокирал. Причернее му, викне - Ей аман от неблагодарници - почне да звъни наляво-надясно, никой не го вземе никъде. Накрая стане водещ у Езотеричното шоу по Фен тв "Магията на твоето щастие" с маг Димо.

За седми сезон за нов водещ изберат Павката, били заложили на него защото трябвало да се дава добър пример най-вече на децата. Он се нашарил с татуировки като селска спирка с некролози... 4 месеца преди предаването се чуди как да впечатли публиката, имал голяма летва за надскачане в обувките на Димо, почне да умува и да мисли - накрая си боядиса косата розова...

Отвори седми сезон, щял да бъде уникален, племената и участниците били по-подготвени от всякога, качеството било напълно различно. Участниците, както и той като водещ били истински пример за публиката и подрастващите. Почне визитката на първият от племето на лечителите, питат го какъв доктор е по специалност, он се подхили мазно па каже: "Аз съм доктор агроном - ще науча съплеменничките ми как да опърдят кочана" - погледне хипократово-лечителски.

П.С. - Голям длъжник съм ви, надявам се този сезон да се реванширам", пише "Шегите за Игрите by Kirov", цитира "България Днес".


