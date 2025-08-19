ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Деси Стоянова с нова кауза
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:56 / 19.08.2025Коментари (0)964
©
Бившата тв водеща Деси Стоянова отново привлече вниманието към себе си с интересна кауза, с която се захванала. Ето какво написа тя в Instagram:

50 години.

Това са 18 263 дни. Всеки един от тях е имал своята роля, смисъл и неповторима значимост. Имало е дни на победи и дни на провали, дни на постижения и дни на разочарования, дни на вдъхновение, радости, болка и тъга. И всеки един от тях заслужава да бъде отбелязан.

Осемнайсет хиляди двеста шестдесет и третият ще е особено специален за мен. Не само, защото ще празнувам рожден ден, а защото ще е рожден ден с кауза.

Ако искате заедно да направим подарък с мисия и смисъл, можете да подкрепите каузата, която аз избрах да подкрепя – провеждането на спортните игри за деца с онкохематологични заболявания.

Деца от 7 до 16-годишна възраст ще се състезават в шест различни дисциплини - плуване, бягане, шах, стрелба с въздушна пушка, футбол, тенис на маса, от 19 до 22 септември в Панагюрище. И ще си тръгнат по-силни и по-вдъхновени.

Това е сметката на сдружението, по която всеки би могъл да преведе сума, която желае и може да си позволи да отдели. Знаете, всяка капка, всеки жест има значение.

Сдружение "Деца с онкохематологични заболявания"

IBAN:BG13FINV91501014721936

BIC: FINVBGSF; ПИБ АД


Още по темата: общо новини по темата: 937
19.08.2025 Известен наш музикант стана дядо
19.08.2025 Мария каза "Да" за втори път на един и същи мъж
19.08.2025 Панелист на Гала претърпя инцидент, влезе в болница
19.08.2025 Ето защо Чефо влезе в "Диви и красиви"
19.08.2025 Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
19.08.2025 Нашенка разведе голяма турска звезда
предишна страница [ 1/157 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Мария каза "Да" за втори път на един и същи мъж
20:48 / 19.08.2025
Крум Савов и жена му Мая събраха погледите на плажа
20:01 / 19.08.2025
Нашенка разведе голяма турска звезда
15:30 / 19.08.2025
Жандармерия патрулира на плажове по Черноморието, забраниха къпан...
15:46 / 19.08.2025
Една легенда днес става на 58
11:25 / 19.08.2025
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
Рускиня: Слънчев бряг се промени! Нашите почти не се чуват, украинците са навсякъде, а местните са недоволни
12:01 / 18.08.2025
Почина голям актьор
Почина голям актьор
15:33 / 18.08.2025
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
Ако работник се пенсионира по чл. 68а, работодателят дължи обезщетение до месец след прекратяването на договора, после плаща с лихва
18:43 / 18.08.2025
Честито на Лора Крумова!
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
Пенсионерка: Смешната пенсия от 672 лева не стига, работя без прекъсване вече девет години
09:47 / 19.08.2025
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
Собственик на хотел: Ако не увеличим цените, няма да можем да запазим качеството. В Гърция и Турция също се вдигат стабилно
08:55 / 18.08.2025
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
Ако имате спестени над 10 000 лв., които не са в банка, ето как най-лесно и бързо можете да ги обмените в евро
08:17 / 18.08.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Природни стихии
Убийство в Първомай
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: