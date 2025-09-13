Деси Слава си купи къща в Пловдив

© Родната изпълнителка Деси Слава е новодомка. Освен че е заменила къщата с апартамент, тя е променила и града и вече живее в Пловдив заедно с малкия си син Борис.



Момченцето, което е втори клас, е записано в ново училище и семейството вече се е устроило в Града под тепетата, където живеят още големият син на Деси с жена си и малката си дъщеричка, която носи името на звездната си баба.



Припомняме ви, че певицата разкри, че се завръща да живее в Пловдив по време на големия й концерт на Античния театър, който бе част от турнето й под наслов "България в душата ми“.



Името на турнето е песен, която се роди на един дъх, споделя Деси Слава.



"Тя е за всички българи, които са далеч от родината, но пазят спомена за нея в душите и сърцата си... Вярвам, че България е духовен център за целия свят, тук енергията е някак различна... Във времена на войни, кризи, полюсни мнения и разединение трябва да бъдем по-обединени от всякога! Българският народ е преминал през много трудности и именно нашата музика и традиции са успявали да съхранят духа ни и да пазят спомена за нашите велики дела... Когато човек не знае накъде да поеме, има един верен път - да се завърне към корените си... там, където е мястото му... там, където е душата му!“, казва изпълнителката.



Тя лесно взима и решението да се премести в Пловдив, защото търси спокойствие. В Града под тепетата Деси е живяла 10 години, след което се мести в столицата, но сега пътят е обратен.



"Много е странно, все още премествам багажи. От години копнея за едно по-голямо спокойствие, къщичка и далеч от големия градски шум. Двор с цветя“, разказва за вече сбъднатата си мечта певицата в предаването "На кафе“. Малкият й син Борис също вече е привикнал към Пловдив и дори към новото си училище. "Слава на Бог той не е чак толкова голям. Втори клас е тази година, беше вече на лятно училище, каза, че му харесва в Пловдив. Щастлив е и няма търпение да започне тренировки по футбол“, разказва още Деси.



Тя обожава да прекарва време и с внучката си, като признава, че още й е странно обръщението "бабо“ заради факта, че има малко дете, но е категорична, че няма нищо по-хубаво от това да гушнеш детето на своето дете и е щастлива, че това й се е случило.



Големият й син – Майки, тръгна по стъпките й и вече освен млад татко е и певец. В края на юли младежът навърши 24 години и изненада всички с музикален дебют в дует с най-скандалния ни рапър – Памеца. Парчето носи недвусмисленото заглавие "Тънката лайсна“ и вече събира интерес из мрежата.