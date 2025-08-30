ЗАРЕЖДАНЕ...
|Дерматолог: Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание
След слънцето идва пигментацията
"След дългите месеци на излагане на слънце и силните ултравиолетови лъчи трябва да предприемем мерки. Пилинги, лазери и ексфолиращи терапии са подходящи в края на лятото, защото много пациенти страдат от пигментация“, обясни той.
На въпрос победима ли е пигментацията той отговори: "Зависи. Важно е да се установи точната причина, за да предложим адекватна терапия. Имаме голям арсенал от средства, но правилната диагноза е ключова“.
Температурните амплитуди и козметиката
Преходът от лято към есен често е придружен от големи температурни разлики, особено в големите градове. "Когато сутрин е студено, а денят е горещ, текстурата на кремовете трябва да се адаптира. През лятото – леки, гелообразни формули, а с настъпване на студените дни – по-плътни и подхранващи“, съветва дерматологът.
Слънцезащитата – целогодишна мисия
"Дори и в мрачен ден, UV-лъчите присъстват. Слънцезащитата трябва да се използва целогодишно, особено върху изложените зони – лице, шия, деколте, ръце“, категоричен е доктор Шокър. За есента и зимата SPF 30 е достатъчен, но "прилагането му не бива да спира нито при възрастните, нито при децата“.
Кремът не прави чудеса
По отношение на това можем ли да очакваме лифтинг ефект от крем, дерматологът беше категоричен: "Не. Има прекалено много маркетинг в индустрията. Един крем може да хидратира и да даде блясък, но няма да лифтира кожата. Грижата е цялостна – от правилното хранене и пиене на вода, до умерени процедури и подходяща козметика“.
Живеещите в големите градове трябва да обърнат особено внимание на замърсяването на въздуха, подчерта доктор Шокър. "Има такива кремове, но трябва да гледаме съставките им – антиоксиданти като витамин C, витамин E, ресвератрол наистина предпазват от оксидативен стрес“, допълва той пред NOVA.
Почистването също трябва да се адаптира. Вечер е добре да правим двойно почистване – първо с мицеларна вода, после с измивен гел. Сутрин можем да използваме само вода или лек продукт, за да не изсушаваме прекалено кожата.
"Кожата около очите е много по-тънка и чувствителна. Затова не е добре да използваме обикновени кремове за лице в тази зона. Те могат да причинят раздразнение“, заяви дерматологът.
Процедурите – не следвай модата, а нуждите си
"Аз никога не препоръчвам нещо, само защото е модерно. Винаги гледам индикациите. Процедура се прави само ако е нужна и само ако пациентът го иска“, категоричен е доктор Шокър.
По думите му социалните мрежи оказват сериозно влияние. "Идват все по-млади пациенти, повлияни от филтрите и инфлуенсърите. Трябва да им се обясни, че не всичко е подходящо за всеки. Прекалените интервенции могат да доведат до обратен ефект – застаряване, а не подмладяване“.
Инжекциите с хиалурон или ботокс не са решение завинаги. "След време ефектът изчезва. Не можем да инжектираме веднъж и да очакваме вечна младост. Важно е поддържането – но с мярка“, подчерта дерматологът.
Все повече мъже посещават дерматолозите – както по естетични, така и по клинични причини. "Те искат да изглеждат добре, но не желаят да се феминизират. Подходът при мъжете трябва да е различен – с по-дискретни и подчертаващи мъжествеността процедури“, отбелязва д-р Шокър.
Най-честата грешка – липсата на слънцезащита
"Ако има нещо, което най-много се пропуска, това е слънцезащитата. А тя е най-евтината и най-ефективната антиейдж мярка. Трябва да се прилага всеки ден, целогодишно, от ранна възраст“, посъветва той.
И отправи призив: "Преди да се поддадете на модни тенденции, консултирайте се с дерматолог. Кожата е индивидуална, нуждите ѝ – също. Истинската красота не е в драстичните промени, а в здравето и баланса“.
