Дарин Ангелов точи лиги по Алекс Богданска
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:53Коментари (0)971
© Nova
Панелистът на Гала Дарин Ангелов се оказа наистина голям кавалер особено като види красива жена. Това става ясно още в самото начало на сутрешното предаване на Nova "На кафе". Заедно с красавицата бе и нейният екранен партньор в "Биг брадър" Башар Рахал.

Дарко обаче прояви жив интерес към Алекс и се показа галантен, като се появи в отлично настроение, танцува пред камерите и веднага се настани до Богданска.

"Може ли да се похвалим каква красота имаме в студиото?", обърна се той към зрителите.

"Къде е?", попита го Гала.

"До мен е", отговори той.

Закачливият момент стана вайръл в социалните мрежи.


