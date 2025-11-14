ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Дарин Ангелов точи лиги по Алекс Богданска
Дарко обаче прояви жив интерес към Алекс и се показа галантен, като се появи в отлично настроение, танцува пред камерите и веднага се настани до Богданска.
"Може ли да се похвалим каква красота имаме в студиото?", обърна се той към зрителите.
"Къде е?", попита го Гала.
"До мен е", отговори той.
Закачливият момент стана вайръл в социалните мрежи.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2214
|предишна страница [ 1/369 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Родена е на днешния ден преди 55 години в Панагюрище
08:30 / 14.11.2025
Честито на имениците
05:05 / 14.11.2025
В петък една зодия може да станете обект на глупава и много обидн...
22:45 / 13.11.2025
Полицайка направи фурор в "Стани богат"
19:42 / 13.11.2025
Васил Василев Зуека с тежка провокация към публиката си
15:08 / 13.11.2025
Любим филм се завръща на големия екран с втора серия
10:58 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS