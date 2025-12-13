Даниел Бачорски избухна: Никога не съм мълчал

© Известният български предприемач и публична фигура Даниел Бачорски разтърси социалните мрежи с емоционално видео, в което отправи ясен и недвусмислен ултиматум към всички, които се опитват да го замесват в нечисти схеми. В изявлението си той обяви "война“ на два сектора, с които отказва да има каквато и да е връзка – политиката и хазарта.



С категоричен тон Бачорски заяви:



"Няма да бъда свързан с политика и хазарт – НИКОГА!“



В откровеното си обръщение предприемачът призна, че през годините е получавал многократно "шокиращо примамливи“ предложения както от политически среди, така и от представители на хазартния бизнес. По думите му ставало дума за изключително големи суми, които обаче той категорично е отхвърлял всеки път.



Бачорски подчерта, че истинската му сила се крие в труда, постоянството и личните му принципи.



"Никога не съм се мълчал. Винаги съм отстоявал това, което мисля. И продължавам“, заяви той, като допълни, че работи денонощно и не желае името му да бъде замърсявано с внушения и спекулации.



Видеото не се ограничава единствено до темите за политика и хазарт. Бачорски отправи и силно послание за патриотизма, който според него не е лозунг, а ежедневен личен избор.



"Патриотизъм е да работя тук, да правя бизнес тук и да гледам трите си деца тук – в България. Не да бягам навън“, подчерта предприемачът.



Той заяви, че вярва в модерна, силна и свободна България и че се бори за бъдещето на страната по своя собствен начин – чрез бизнес, труд и личен пример.



В края на видеото Даниел Бачорски се обърна директно към зрителите с емоционален призив:



"Борете се за България. Искам децата ми – и техните деца – да живеят тук. Бъдете здрави и Бог да ви пази.“



Посланието предизвика хиляди реакции в социалните мрежи и отново постави въпроса какво предстои за един от най-коментираните български предприемачи, който заема все по-категорични публични позиции.



