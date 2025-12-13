ИЗПРАТИ НОВИНА
Даниел Бачорски избухна: Никога не съм мълчал
Автор: Екип Plovdiv24.bg 14:58
©
Известният български предприемач и публична фигура Даниел Бачорски разтърси социалните мрежи с емоционално видео, в което отправи ясен и недвусмислен ултиматум към всички, които се опитват да го замесват в нечисти схеми. В изявлението си той обяви "война“ на два сектора, с които отказва да има каквато и да е връзка – политиката и хазарта.

С категоричен тон Бачорски заяви:

"Няма да бъда свързан с политика и хазарт – НИКОГА!“

В откровеното си обръщение предприемачът призна, че през годините е получавал многократно "шокиращо примамливи“ предложения както от политически среди, така и от представители на хазартния бизнес. По думите му ставало дума за изключително големи суми, които обаче той категорично е отхвърлял всеки път.

Бачорски подчерта, че истинската му сила се крие в труда, постоянството и личните му принципи.

"Никога не съм се мълчал. Винаги съм отстоявал това, което мисля. И продължавам“, заяви той, като допълни, че работи денонощно и не желае името му да бъде замърсявано с внушения и спекулации.

Видеото не се ограничава единствено до темите за политика и хазарт. Бачорски отправи и силно послание за патриотизма, който според него не е лозунг, а ежедневен личен избор.

"Патриотизъм е да работя тук, да правя бизнес тук и да гледам трите си деца тук – в България. Не да бягам навън“, подчерта предприемачът.

Той заяви, че вярва в модерна, силна и свободна България и че се бори за бъдещето на страната по своя собствен начин – чрез бизнес, труд и личен пример.

В края на видеото Даниел Бачорски се обърна директно към зрителите с емоционален призив:

"Борете се за България. Искам децата ми – и техните деца – да живеят тук. Бъдете здрави и Бог да ви пази.“

Посланието предизвика хиляди реакции в социалните мрежи и отново постави въпроса какво предстои за един от най-коментираните български предприемачи, който заема все по-категорични публични позиции.








Българи, завърнали се от Германия: 4500 евро нето там ca близо 6000 евро нето тук
"УниКредит Булбанк" с важно съобщение към своите клиенти относно приемането на еврото в България
Финансист: 100 лева на месец водят до 6000 лв. в спестовна сметка и над 7300 лв. в глобален ETF за 5 години
Променят рожденото й име на Силвия, днес е позната на цяла България като Есил
Голяма верига затваря 200 магазина
Днес внасят проекторешение за отлагане на еврозоната с една година
Правителството подаде оставка!
