|Даниел Бачорски избухна: Никога не съм мълчал
С категоричен тон Бачорски заяви:
"Няма да бъда свързан с политика и хазарт – НИКОГА!“
В откровеното си обръщение предприемачът призна, че през годините е получавал многократно "шокиращо примамливи“ предложения както от политически среди, така и от представители на хазартния бизнес. По думите му ставало дума за изключително големи суми, които обаче той категорично е отхвърлял всеки път.
Бачорски подчерта, че истинската му сила се крие в труда, постоянството и личните му принципи.
"Никога не съм се мълчал. Винаги съм отстоявал това, което мисля. И продължавам“, заяви той, като допълни, че работи денонощно и не желае името му да бъде замърсявано с внушения и спекулации.
Видеото не се ограничава единствено до темите за политика и хазарт. Бачорски отправи и силно послание за патриотизма, който според него не е лозунг, а ежедневен личен избор.
"Патриотизъм е да работя тук, да правя бизнес тук и да гледам трите си деца тук – в България. Не да бягам навън“, подчерта предприемачът.
Той заяви, че вярва в модерна, силна и свободна България и че се бори за бъдещето на страната по своя собствен начин – чрез бизнес, труд и личен пример.
В края на видеото Даниел Бачорски се обърна директно към зрителите с емоционален призив:
"Борете се за България. Искам децата ми – и техните деца – да живеят тук. Бъдете здрави и Бог да ви пази.“
Посланието предизвика хиляди реакции в социалните мрежи и отново постави въпроса какво предстои за един от най-коментираните български предприемачи, който заема все по-категорични публични позиции.
