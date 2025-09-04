ЗАРЕЖДАНЕ...
|Честито на прекрасната Симона Халачева!
Завършва Първа частна английска гимназия "Уилям Шекспир“ и НАТФИЗ "Кръстю Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на проф. Стефан Данаилов с награда "НАЙ-НАЙ-НАЙ“ през 2012 г., където учи с Ралица Паскалева и Иля Пепеланов.
През 2018 г. Халачева завършва фотография в Националната художествена академия. Участва в спектаклите "Пет жени в еднакви рокли“ от Алън Бол в театър "Сълза и смях“ на режисьора Боил Банов, и "Животът е прекрасен“ на Николай Ердман в Народния театър "Иван Вазов“ на режисьора Александър Морфов.
Халачева е в трупата на Театър "София“, където дебютира в мюзикъла "Скачай!“ на Здрава Каменова и режисьора Калин Ангелов. В трупата на театъра е известна с ролите си на Есмералда в Парижката Света Богородица, Мария в "Напразни усилия за любовта“, Анка в "Госпожа Министершата“, Пилето в "Ян Бибиян“, Майката в "Сватбата на древния буржоа“, Проститутката в "Комедия от лъжи“, Уенди в "Питър Пан“, Санди в "Олд Сейбрук и последният страстен любовник“, Валски в "Ние сме вечни“, Нанси в "Нощта на 16-ти януари“, Ундис в "Рони, дъщерята на разбойника“, Магда в "Апетит за череши“, Кити Счербатская в "Анна Каренина“, Сирената в "Малката морска сирена“, Агата във "Франкенщайн“, Марин в "Кашонът“, Рая в "Цветята“ и други.
Халачева участва в игрални филми, телевизионни продукции, рекламни и музикални клипове. Сред ролите ѝ в киното и телевизията са Магдалена Пенева в "Забранена любов“, Лили Младенова в "Къде е Маги?“, Гюла в "Дамасцена. Преходът“, Ася в "Дъвка за балончета“, Мирослава в "Откраднат живот“ и Ирина в "Чичо Коледа“.
Честит 36-и рожден ден на прекрасната и талантлива Симона Халачева!
