Честито на Мария Петрова!

© Днес една от най-големите гимнастички в цялата история на художествената гимнастика празнува рожден ден. Златната Мария Петрова е родена на 13 ноември 1975 г. в Пловдив. Тя започва да тренира още на 5-годишна възраст в АФД Тракия, а след това отива в Левски.



Тя е втората българска гимнастичка, която е трикратна световна шампионка (Аликанте 1993, Париж 1994, Виена 1995), а първата е Мария Гигова. Пловдивчанката е двукратна европейска шампионка (Щутгарт 1992, Солун 1994) и носителка на европейската купа (Малага 1993).



На Олимпийските игри през 1996 г. в Атланта се класира на 5-о място в многобоя. На Олимпийски игри в Барселона през 1992 г. също завършва на 5-о място в многобоя. През 2006 г. е обявена за една от десетте най-добри гимнастички на всички времена от Международната федерация по гимнастика (ФИГ) по повод на юбилейната 125-та годишнина от нейното основаване.



След края на своята кариера през 1996 година тя завършва НСА. Петрова е вицепрезидент на ТК по художествена гимнастика към ЮЕГ от 2009 г. Член на ТК по художествена гимнастика към ЮЕГ от 2005 г. Международен съдия от 2001 г. Председател на съдийската комисия по художествена гимнастика към БФХГ от 2004 г. Член на УС на БФХГ от 2001 година и вицепрезидент на БФХГ.



Омъжена е за бившия вратар и капитан на националния отбор по футбол, а сега президент на БФС – Борислав Михайлов. Двамата имат дъщеря Елинор, която е родена през 1999 г.



Честит 50-и рожден ден!