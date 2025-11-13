ИЗПРАТИ НОВИНА
Черни облаци над Филип Киркоров
Автор: Екип Plovdiv24.bg 21:17
©
Руският певец Филип Киркоров беше даден на съд в Русия и може да плати солидна глоба.

Кралят на руския поп, който е роден в България, е съден за 7,7 милиона рубли (около 160 000 лева). Освен това съдът промени процедурата за разглеждане на делото от опростена на обща, предава КП.

Първоначално съдът планираше опростено разглеждане на делото на Киркоров без присъствено заседание по представените документи. Размерът на финансовите искове обаче надхвърли законовия лимит от 600 000 рубли, което направи този формат невъзможен. Предварително изслушване е насрочено за 26 януари. Финансовите претенции срещу Киркоров все още са неясни, а изпълнителят не е коментирал ситуацията.

Киркоров е съден за близо 8 милиона рубли поради "неизпълнение или неправилно изпълнение на договор за услуги“. През 2023 г. "Културната служба“ подписа договор с Филип Киркоров за продажба на билети за негови концерти. Авансовото плащане така и не беше върнато и след преговори певецът все още не е изплатил дълга.


предишна страница [ 1/368 ] следващата страница






