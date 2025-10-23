ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Цената на златото се срина
В понеделник златото достигна исторически максимум от 4 391 долара за унция, докато днес се търгува под 4 100 долара. На вътрешния пазар златото в грам също постави рекорд, достигайки 5 905 лири. Инвеститорите са любопитни как ще се движат цените от тези нива.
След рязък спад, голямата американска банка Citi актуализира предишните си оптимистични перспективи за пазара на злато. Банката прогнозира, че в краткосрочен план (0-3 месеца) златото ще се търгува около нивото от 4000 долара. Citi отбеляза, че през този период краят на затварянето на правителството на САЩ и евентуалното обявяване на споразумение между Китай и САЩ биха могли да доведат до консолидация на пазара.
Докато Citi очертава предпазлива картина за златото в краткосрочен план, тя очаква покачване на цените на базовите метали като мед и алуминий в средносрочен план. Банката прогнозира, че медта може да достигне 12 000 долара за тон през следващите 6-12 месеца, докато алуминият може да достигне 3500 долара за тон до 2027 г.
В оценката си на енергийния пазар банката също така заяви, че очаква средната цена на суровия петрол Brent да бъде около 60 долара за барел през първото тримесечие на 2026 г.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Георги Тошев се връща на бял кон в bTV, ако не забегне в чужбина
20:58 / 22.10.2025
Известен пловдивчанин бе измамен от сина на Рей Мистерио в биткат...
19:08 / 22.10.2025
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
17:10 / 22.10.2025
"Заклинанието 4" - зловещият финал на култовата хорър поредица ве...
16:33 / 22.10.2025
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисе...
13:24 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:01 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS