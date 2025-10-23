Цената на златото се срина

© Цените на златото се понижиха, след като достигнаха рекордно високи нива. След рязкото понижение, базираният в САЩ банков гигант Citi актуализира предишната си оптимистична прогноза относно пазара на злато. Банката прогнозира, че в краткосрочен план (0-3 месеца) златото ще се търгува на цена от около 4000 долара за унция, пише Нaberler.com



В понеделник златото достигна исторически максимум от 4 391 долара за унция, докато днес се търгува под 4 100 долара. На вътрешния пазар златото в грам също постави рекорд, достигайки 5 905 лири. Инвеститорите са любопитни как ще се движат цените от тези нива.



След рязък спад, голямата американска банка Citi актуализира предишните си оптимистични перспективи за пазара на злато. Банката прогнозира, че в краткосрочен план (0-3 месеца) златото ще се търгува около нивото от 4000 долара. Citi отбеляза, че през този период краят на затварянето на правителството на САЩ и евентуалното обявяване на споразумение между Китай и САЩ биха могли да доведат до консолидация на пазара.



Докато Citi очертава предпазлива картина за златото в краткосрочен план, тя очаква покачване на цените на базовите метали като мед и алуминий в средносрочен план. Банката прогнозира, че медта може да достигне 12 000 долара за тон през следващите 6-12 месеца, докато алуминият може да достигне 3500 долара за тон до 2027 г.



В оценката си на енергийния пазар банката също така заяви, че очаква средната цена на суровия петрол Brent да бъде около 60 долара за барел през първото тримесечие на 2026 г.