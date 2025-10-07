ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Цеца Величкович загуби много близък до сърцето й мъж
Певецът Халид Бешлич почина на 72 години във вторник в болница в Сараево, а новината за смъртта му шокира много негови колеги, включително и Цеца , пише сръбската преса.
Цеца беше видимо разтърсена, когато говореше за колегата си и имаше само думи на похвала за него:
"Наистина много съжалявам, той беше човек, който беше абсолютно обичан от всичките си колеги. Никога не съм чувал, дори в стара Югославия, нищо лошо. Всички говореха за него с похвали и казваха, че е бил страхотен човек. Надявам се да отиде на по-добро място.“
Халид Бешлич имаше сериозни здравословни проблеми през последните месеци и беше в онкологичното отделение. Неговият мениджър говори за състоянието му преди месец:
"В момента Халид е преместен в онкологична клиника, получава лечение и състоянието му се подобрява. Бих искал да се възползвам от възможността да опровергая всички слухове, които се разпространяват през последните дни, че органите на Халид отказват и той не е добре - нищо от това не е вярно.“
Неговият мениджър, Дамир Рамляк Тигар, също разкри, че певецът е имал проблеми с черния дроб:
Той е в стабилно състояние. Доколкото знаят лекарите, в болницата е, това знам и аз. Наскоро бях при него и ще отида отново. Случи се с черния дроб... Черният дроб не работи много добре, така че сега работят по неговото прочистване.“
Халид Бешлич остави незаличим отпечатък върху музикалната сцена на Балканите, а неговите произведения и хитове продължават да живеят в сърцата на феновете в целия регион.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1630
|предишна страница [ 1/272 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Никой не иска Венета Райкова
15:35 / 07.10.2025
Рачков заряза Виктория, тя му написа: Обичам те
14:12 / 07.10.2025
Царският внук стана хирург. Мирко Панагюрски е сред най-желаните ...
22:35 / 06.10.2025
Първият български актьор, стъпил на сцената на Оскарите, днес ста...
20:09 / 06.10.2025
Ивайла Бакалова с блясково кръщене за малката Вяра
17:06 / 06.10.2025
Стоичков: Никога няма да успея да ти се отплатя за радостта, коят...
15:29 / 06.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обсъждат въвеждането на нов вид платен отпуск за работниците
16:34 / 05.10.2025
Геро вече е по-слаб и от Рачков
11:36 / 06.10.2025
Увеличават сериозно минималната работна заплата от 1 януари
13:11 / 06.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS