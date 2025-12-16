ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдив
|Царена, която свали 49 килограма: Бях нещастна
Царена е консултант по балансирано хранене, който помага на хиляди други жени да отслабват, докато пият вино и хапват любимия си шоколад. Звучи като мечта, нали? Е, напълно възможно е и Царена Падалска го доказва. С нейните специални програми по балансирано хранене тя показва на жените, че могат да постигнат целите си без лишения и жестоки ограничения. И най-вече разказва защо да обичаме себе си е в основата на всичко.
Царена споделя личната си история, в която разказва колко отдалечена е била от себе си и как не е можела да възприеме онова, което ежедневно вижда в огледалото. Тежаща 128 кг и на път да се откаже от живота си до момента, в който нещо генерално се променя и тя решава ди са даде последен шанс. Това всъщност е шансът, който тотално я трансформира.
"Бях нещастна и се чувствах много сама. Нямах подкрепа от никого" – споделя Падалска.
Тя казва още, че средата, в която се е намирала тогава, я е потискала и никой не е вярвал в нея. Въпреки трудностите, самотата и болката Царена успява да намери силата в себе си и започва дългия път на промяната. Седем години тя изгражда новата си версия – онова, за което винаги е мечтала. А когато го постига, вече знае, че стойността на една жена не е в килограмите и че същината на красотата е в любовта към това, което сме. В любовта към всички наши версии.
"Живеех дълго време в Англия, работих на три места, тежах 128 кг и не можех дори да се наведа, за да завържа обувките си! Сега тренирам с личен треньор и винаги гледам да имам някаква физическа активност", споделя Царена Падалска.
Тя признава, че когато е започнала да вижда промяната в себе си, желанието да помага на други жени в подобни ситуации я е завладяло изцяло, а в жените, с които в момента работи, намира огромно вдъхновение. Товя я мотивира да продължава да подобрява себе си и живота на своите клиенти.
"Най-важното е да не те е страх от храната и да не се ограничаваш тотално в опит да се самонакажеш", категорична е Царена. "Докато сме нещастни и приемаме храната като заплаха, не можем да очакваме позитивна промяна", допълва тя.
