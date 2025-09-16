ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Българка е втора по красота в Европa
Събитието събра 18 финалистки от различни европейски държави. България за пореден път блесна на европейската сцена на красотата. На провелия се у нас престижен конкурс "Мисис Европа“ българска участничка бе избрана за втора по красота в Европа. Тя е финалистка от "Мисис България“, което ѝ дава автоматичното право да се състезава на международния финал. Красавицата е от Варна, омъжена е и е майка на две деца.
В конкурса участваха 18 хубавици от целия европейски континент. За победителка бе избрана представителката на Естония - Ангелина Мисуро, която пристигна у нас след истинско изпитание. При прекачване на полет във Варшава тя бе задържана заради извънредни мерки за сигурност, свързани с руски дронове, и прекара цели девет часа на летището без багаж. Това обаче не попречи на естонката да впечатли журито и да се класира на първо място. Наградата за най-красив национален тоалет бе спечелена от представителката на Турция, а за най-автентичен костюм – от претендентката на Португалия, която се появи в оригинален костюм от XVIII век, използван по време на ритуални танци в Португалия.
Конкурсът се проведе в два тура, като най-атрактивната част от програмата бе дефилето с националните костюми, в което дамите представиха своята културна идентичност и традиции. Момичетата прекараха в България седмица. Имаха възможност да се запознаят с различни исторически забележителности, както и да опитат традиционната българска кухня. “Заведохме ги и в корейски ресторант, където им готви личният готвач на корейския посланик", казаха родните организатори, цитирани от Телеграф.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1299
|предишна страница [ 1/217 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мъж, известен в Тик Ток с изцепките си, нападна охранител в Бурга...
21:00 / 16.09.2025
Керана изненада с необичайна гледка преди концерта й в Пловдив
20:17 / 16.09.2025
Мартин Елвиса за новия сезон на "Ергенът": Бардак! Пълна трагедия...
19:45 / 16.09.2025
Любима водеща се завръща ударно на екран
18:46 / 16.09.2025
Народът спря да гледа "Преди обед" заради новата водеща и гостите...
16:17 / 16.09.2025
По случай своя 30-годишен юбилей А1 раздава 333 предметни награди...
11:04 / 16.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Местим стрелките с един час назад
20:17 / 15.09.2025
Почина известен бизнесмен и филмов продуцент
15:02 / 14.09.2025
Една легенда на България стана на 67
10:05 / 15.09.2025
На 54 сложи по-младите колежки в малкия си джоб
11:48 / 15.09.2025
Актьорът с едно от най-странните имена днес става на 51, роден е в София
17:25 / 15.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS