България ще участва във втория полуфинал на "Евровизия" във Виена
Автор: Екип Plovdiv24.bg 22:14Коментари (0)169
©
България ще участва във втория полуфинал на "Евровизия" във Виена. На 14 май нашият представител ще се бори за място на големия финал във Виена с още 14 други изпълнители.

На сцената ще излязат още представителите на Армения, Румъния, Швейцария, Азербайджан, Люксембург, Чехия, Албания, Дания, Кипър, Норвегия, Малта, Австралия, Украйна и Латвия.

Тазгодишното издание на "Евровизия" е бойкотирано от няколко държави, включително Испания - една от т.нар. "Големи пет", след като от Европейския съюз за радио и телевизия разрешиха на Израел да участва, въпреки призивите това да не се случва заради войната в Газа, припомня БНТ.


Още по темата: общо новини по темата: 5
12.01.2026 Дара с нова визия: Някой да ме щипне, за да разбера, че е истина
30.12.2025 Ето ги всички кандидати да представят България на "Евровизия" 2026
12.12.2025 Юбилейното издание на "Евровизия" затъна в спорове и противоречия
10.11.2025 Дара с ударно представяне на България в Евровизия
09.11.2025 Уреди се за "Евровизия"






