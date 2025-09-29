ЗАРЕЖДАНЕ...
|България има ново любимо предаване след снощи
Осем участници опитаха да излъжат краля на поп фолка и да опитат да направят дует с него. Азис показа безпогрешна интуиция и отсяваше правилните хора.
Той успя да намери таланта сред лъжата и направи великолепе
н дует с Татуистката Мария-Магдалена, с която ще се представи и в новогодишното шоу.
"Жестоко беше. Много се смяхме всички в къщи. Велик Рачков. Обожавам да го гледам!" и "Яко! Страхотен избор! Наистина великолепни! Цялото шоу беше готино! Благодаря!".
Това са само два от множеството коментари на одобрение от страна на зрители след снощния старт на Сезон номер 3.
