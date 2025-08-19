ИЗПРАТИ НОВИНА
Българи се натъкнаха на интересни медузи в Гърция, възможно е да са от отровен вид
Автор: Илиана Пенова 15:22Коментари (1)604
© Facebook
виж галерията
Българи заснеха интересни медузи в син цвят, това вероятно са така наречените лилави медузи, които се срещат на плажовете в Гърция. Това става ясно от публикации в социалните мрежи. Една от медузите е заснета на Олимпиаки на 18.08.2025г. 

Плажуващите не са убедени, че става въпрос за лилавата медуза, която е опасна за хората и причиния особено болезнени симптоми, но именно на такава наподобява заснетата медуза.

Те предупреждават, че остават сериозни белези при ужилване от тези медузи.

Припомняме, че в края на месец юли гръцките власти предупредиха за поява на лилави медузи, които са опасни за хората.

При ужилване от лилава медуза хората имат болезнени симптоми и трябва да се обърнат към лекар.


При ужилване от лилава медуза хората имат болезнени симптоми и трябва да се обърнат към лекар. ~~Ха-ха,елате да плувате в Азия и ще видите къв кеф е там... Медузите са като попови лъжички в открития океан и много боли :D
Коментарите са на публикуващите ги. Plovdiv24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.

Още новини от Любопитни новини:
Една легенда днес става на 58
11:25 / 19.08.2025
Честито на Лора Крумова!
08:23 / 19.08.2025
Един от най-известните българи днес стана на 54!
19:55 / 18.08.2025
Това е окончателният списък на участниците в "Предатели"
12:22 / 18.08.2025
Туркиня "изгоря" с 30 000 лири заради песен на Лили Иванова на ту...
09:41 / 18.08.2025
Два големи континента се приближават един към друг - възможно е о...
21:04 / 17.08.2025

