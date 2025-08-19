ЗАРЕЖДАНЕ...
|Българи се натъкнаха на интересни медузи в Гърция, възможно е да са от отровен вид
Плажуващите не са убедени, че става въпрос за лилавата медуза, която е опасна за хората и причиния особено болезнени симптоми, но именно на такава наподобява заснетата медуза.
Те предупреждават, че остават сериозни белези при ужилване от тези медузи.
Припомняме, че в края на месец юли гръцките власти предупредиха за поява на лилави медузи, които са опасни за хората.
При ужилване от лилава медуза хората имат болезнени симптоми и трябва да се обърнат към лекар.
