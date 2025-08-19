© Facebook виж галерията Българи заснеха интересни медузи в син цвят, това вероятно са така наречените лилави медузи, които се срещат на плажовете в Гърция. Това става ясно от публикации в социалните мрежи. Една от медузите е заснета на Олимпиаки на 18.08.2025г.



Плажуващите не са убедени, че става въпрос за лилавата медуза, която е опасна за хората и причиния особено болезнени симптоми, но именно на такава наподобява заснетата медуза.



Те предупреждават, че остават сериозни белези при ужилване от тези медузи.



Припомняме, че в края на месец юли гръцките власти предупредиха за поява на лилави медузи, които са опасни за хората.



При ужилване от лилава медуза хората имат болезнени симптоми и трябва да се обърнат към лекар.