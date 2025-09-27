ИЗПРАТИ НОВИНА
Бъкингамският дворец сподели важна информация за принц Уилям
Автор: ИА Фокус 21:17Коментари (0)377
©
Бъкингамският дворец сподели важна актуализация за принц Уилям след тайните му разговори с крал Чарлз в Балморал, предаде Geo.tv.

Дворецът сподели актуализацията на официалния си уебсайт. В изявлението се казва: "01 октомври 2025 г.: Принцът на Уелс ще открие Глобалния хуманитарен мемориал за хуманитарни работници в Гънърсбъри Парк, Лондон, W5.“

Според сведенията, бъдещият крал е направил тайно пътуване до Шотландия, за да прекара време с крал Чарлз.

В четвъртък "Дейли Мейл“ публикува снимки на Уилям, слизащ от частен самолет на летището в Абърдийн.

Според изявления, Уилям е прекарал няколко "неофициални“ дни с Чарлз на среща, която не е била насрочена с висши служители.

Има и съобщения, че крал Чарлз и принц Уилям вероятно са обсъждали продължаващите разкрития около приятелството на принц Андрю и бившата му съпруга Сара с Джефри Епщайн.

"Дейли Мейл“ твърди, че Уилям оказва натиск върху Чарлз да прекъсне връзките си с Андрю и Сара след последните разкрития.


