ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бъкингамският дворец сподели важна информация за принц Уилям
Дворецът сподели актуализацията на официалния си уебсайт. В изявлението се казва: "01 октомври 2025 г.: Принцът на Уелс ще открие Глобалния хуманитарен мемориал за хуманитарни работници в Гънърсбъри Парк, Лондон, W5.“
Според сведенията, бъдещият крал е направил тайно пътуване до Шотландия, за да прекара време с крал Чарлз.
В четвъртък "Дейли Мейл“ публикува снимки на Уилям, слизащ от частен самолет на летището в Абърдийн.
Според изявления, Уилям е прекарал няколко "неофициални“ дни с Чарлз на среща, която не е била насрочена с висши служители.
Има и съобщения, че крал Чарлз и принц Уилям вероятно са обсъждали продължаващите разкрития около приятелството на принц Андрю и бившата му съпруга Сара с Джефри Епщайн.
"Дейли Мейл“ твърди, че Уилям оказва натиск върху Чарлз да прекъсне връзките си с Андрю и Сара след последните разкрития.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1460
|
|предишна страница [ 1/244 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Най-големият фен на Александър Николов - красива, секси брюнетка
19:27 / 27.09.2025
Веселин Маринов изтегли огромен кредит, влага парите в нов бизнес...
12:37 / 27.09.2025
Туристка от плаж в Гърция: Болката бе толкова силна, че едва не п...
12:32 / 27.09.2025
Една от най-богатите българки днес става на 67
12:09 / 27.09.2025
Иво Аръков и Габи за първи път показаха сина си пред Деси Плевнел...
11:15 / 27.09.2025
2026 ще бъде най-добрата година за наблюдение на Северното сияние...
10:02 / 27.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Промениха Националния план за въвеждане на еврото
13:49 / 25.09.2025
Момиченце е!
09:12 / 25.09.2025
Легендарно предаване се завръща
16:35 / 26.09.2025
Честито: Стягат сватба
16:41 / 26.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS