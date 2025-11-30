Божинов се разплака в ефир: Не пожелавам на никого това, което се случи с Боби Михайлов

© Бившият футболен национал Валери Божинов не успя да сдържи емоциите си в национален ефир, докато коментира здравословното състояние на Борислав Михайлов, приет в болница след инсулт.



Нападателят, който е играл за Манчестър Сити и Ювентус, пожела бързо възстановяване на героя от САЩ `94 и отправи емоционално послание към българската нация.



"Познавам Борислав Михайлов от доста години. Човек, на когото съм се възхищавал, гордял, плакал... Това, което се случи с него, е неприятно и много болно, тежко е за цялата нация. Не го пожелавам на никого. Това е човешки живот. Нека поне един път да бъдем хора, да сме задружни, защото на всеки може да се случи.



Пожелавам бързо възстановяване на г-н Михайлов, нека бъде сред нас“, коментира в предаването "Арена Спорт" Божинов през сълзи.



Той добави и апел към всички българи за единство и подкрепа:



"На този свят идваме и си отиваме с празни ръце. Апелът ми е да сме сплотени и задружни. Да сме едно цяло. България е нещо велико. Нека си пазим държавата и народа. Да бъдем един юмрук, да се пазим и да се подкрепяме. Искам да се води любов, а не война“, завърши бившият национал.