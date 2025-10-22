ЗАРЕЖДАНЕ...
|Бившият на Марая Кери с 12 деца от 6 различни жени
Монро и Морокан са плод на любовта между популярната певица и американския комик Ник Кенън. Връзката им започва през 2008 г., сключват брак няколко месеца по-късно и през 2011 г. посрещат двете си деца.
И макар бракът между Марая и Ник да не продължава дълго – разделят се след едва осем години съвместен живот, и двамата продължават да се грижат всеотдайно за децата си.
Преди ден 14-годишните Марокан и Монро заедно с баща се включиха в страховита парти вечер в Knott's Scary Farm в Ориндж Каунти, Калифорния. Ник сподели снимка от преживяването в профила си в Инстаграм, на която позира заедно с децата си до актьорите от тематичния парк.
"Снощи беше истински трилър. Тези двамата обожават да се плашат до смърт!“, написа Ник, визирайки близнаците.
Последователите не скриха изненадата си от това колко са пораснали децата. "Почти са настигнали баща си по ръст. А тепърва още ще растат“, пише един. А друг допълва: "Изглеждат чудесно.“
Ник е изключително близък с най-големите си деца. И както изглежда не пропуска случай да им посвети част от времето си – въпреки служебните ангажименти и факта, че има 12 деца от шест различни жени.
Марая Кери от своя страна винаги е била откровена в за отношенията си с Ник и е споделяла как двамата успяват да запазят приятелски отношения в името на децата.
През 2016 г., след финализирането на развода им, тя сподели пред People: "Близнаците понякога са истинско предизвикателство, но ми дават толкова много любов. Не бих била същият човек без тях. Мисля, че с Ник се справяме добре в съвместното родителство и сме запазили отлични отношения.“, пише Ladyzone
