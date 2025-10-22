ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Бившият на Марая Кери с 12 деца от 6 различни жени
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:32Коментари (0)200
©
виж галерията
Времето безпорно тече бързо – особено когато си родител. Скорошна снимка на близнаците на Марая Кери е поредно доказателство за това. Децата успяха да изненадат с факта колко пораснали са и вече почти неузнаваеми. 

Монро и Морокан са плод на любовта между популярната певица и американския комик Ник Кенън. Връзката им започва през 2008 г., сключват брак няколко месеца по-късно и през 2011 г. посрещат двете си деца.

И макар бракът между Марая и Ник да не продължава дълго – разделят се след едва осем години съвместен живот, и двамата продължават да се грижат всеотдайно за децата си. 

Преди ден 14-годишните Марокан и Монро заедно с баща се включиха в страховита парти вечер в Knott's Scary Farm в Ориндж Каунти, Калифорния. Ник сподели снимка от преживяването в профила си в Инстаграм, на която позира заедно с децата си до актьорите от тематичния парк.

"Снощи беше истински трилър. Тези двамата обожават да се плашат до смърт!“, написа Ник, визирайки близнаците.

Последователите не скриха изненадата си от това колко са пораснали децата. "Почти са настигнали баща си по ръст. А тепърва още ще растат“, пише един. А друг допълва: "Изглеждат чудесно.“

Ник е изключително близък с най-големите си деца. И както изглежда не пропуска случай да им посвети част от времето си – въпреки служебните ангажименти и факта, че има 12 деца от шест различни жени. 

Марая Кери от своя страна винаги е била откровена в за отношенията си с Ник и е споделяла как двамата успяват да запазят приятелски отношения в името на децата. 

През 2016 г., след финализирането на развода им, тя сподели пред People: "Близнаците понякога са истинско предизвикателство, но ми дават толкова много любов. Не бих била същият човек без тях. Мисля, че с Ник се справяме добре в съвместното родителство и сме запазили отлични отношения.“, пише Ladyzone


Още по темата: общо новини по темата: 1863
22.10.2025 Бившият на Бритни Спиърс с още смразяващи кръвта подробности за нея
22.10.2025 В очакване на четвърта рожба
22.10.2025 Родена е в София, името й се състои от пет части и умее да пее красиво
22.10.2025 Тяхната любовна история е като от приказките
21.10.2025 Голям турски актьор с нова роля
21.10.2025 6 предсказания, които Баба Ванга сгреши
предишна страница [ 1/311 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Родена е в София, името й се състои от пет части и умее да пее кр...
10:06 / 22.10.2025
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Ретро снимка показва Деси Банова преди 27 години
11:45 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа,...
09:57 / 21.10.2025
Пилотът Марио Бакалов: Напукано челно стъкло на самолет не е пово...
08:15 / 21.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Честито на Виктор Калев!
Честито на Виктор Калев!
13:53 / 20.10.2025
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
Проф. Стоянович за "На всеки километър": Сериалът е продукт на епоха, в която липсва конкуренция и изборът пред зрителя е ограничен
12:26 / 20.10.2025
Правителство предложи край на лятното часово време
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
Още първата серия на "На всеки километър" започва с огромна лъжа, която се поддържа години наред
09:57 / 21.10.2025
Глория напусна сцената
Глория напусна сцената
16:24 / 21.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Жандармерия пред община Пловдив
Локо в Първа лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хаос в столичен мол, чуват се крясъци
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: