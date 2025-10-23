ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Бившият и настоящият на Радина Кърджилова заедно в нова постановка
Бившият – Деян Донков, и настоящият – Пламен Димов, ще играят заедно в спектакъла "Господа Глембави“. Репетициите на маса вече започнаха, а впечатление направи, че изгорите на актрисата са седнали на двата противоположни края.
Пиесата на Мирослав Кърлежа е считана за преломен момент в хърватската драматургия. Тя представя вълнуваща семейна драма, в която членовете на някога влиятелното семейство Глембаеви се изправят пред дълбоко заровени тайни, морални изпитания и сблъсъка между традицията и новото време. "За мен е привилегия да дам живот на това произведение на вашата сцена и нямам търпение да изследвам всички негови дълбочини и нюанси с такава талантлива актьорска трупа, каквато имате в Народния театър“, сподели режисьорът Ивица Булян при старта на репетициите.
Премиерата е планирана за началото на декември на Голяма сцена. В спектакъла ще видим звезден състав от трупата на Народния – след проведен кастинг през май режисьорът избра в него да участват Деян Донков, Теодора Духовникова, Ана Пападопулу, Пламен Димов, Дарин Ангелов, Веселин Мезеклиев, Александър Кънев, Константин Станчев, Александър Тонев и Александър Карасански.
Деян Донков е седнал първи отляво, а Пламен Димов е предпоследен отдясно на репетициите на маса с режисьора Ивица Булян.
Пиесата "Господа Глембаеви“ е поставена за първи път на сцената на Народния театър през 1947 г. от големия сръбски режисьор Раша Плаович. Още по това време театърът има практика с гостуващи режисьори – Плаович идва да постави пиесата по покана на тогавашния директор Георги Караславов. В главните роли влизат големите звезди на Народния театър Георги А. Стаматов, Петя Герганова, Ружа Делчева, Константин Кисимов и Петър Стойчев.
Кърлежа проследява живота на няколко клона от богата фамилия, спекуланти, банкери, хора, без морал и скрупули, чиято единствена цел е с цената на кръв да спечелят повече и повече злато. Те завършват в блатото на престъплението, лудостта, самоубийството и това е логичният финал на тяхната класова и духовна разруха, краят на едно умиращо общество, пише "Телеграф“.
.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1882
|предишна страница [ 1/314 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Георги Тошев се връща на бял кон в bTV, ако не забегне в чужбина
20:58 / 22.10.2025
Известен пловдивчанин бе измамен от сина на Рей Мистерио в биткат...
19:08 / 22.10.2025
След година отсъствие Деси Стоянова се завърна
17:10 / 22.10.2025
"Заклинанието 4" - зловещият финал на култовата хорър поредица ве...
16:33 / 22.10.2025
Гинеколог към жените: Не мийте подмишниците си със сапун и антисе...
13:24 / 22.10.2025
Къци Вапцаров с дългогодишна зависимост
12:01 / 22.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителство предложи край на лятното часово време
14:43 / 21.10.2025
Бачорски: Никога повече в Пловдив с жена ми
17:22 / 21.10.2025
В пловдивско село започнаха да се раждат много бебета
12:58 / 21.10.2025
Намаляват възрастта за шофьорска книжка
15:51 / 22.10.2025
Една легенда на 65
17:34 / 21.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS