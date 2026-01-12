ИЗПРАТИ НОВИНА
Бившият директор на МИ6 разкри как могат да се разпознаят двойниците на Путин
Автор: Николина Александрова 12:45
©
виж галерията
Руският президент Владимир Путин редовно използва двойници по време на публични събития, за да сведе до минимум риска от покушение на фона на пълномащабната война срещу Украйна. Това заявява бившият ръководител на британското разузнаване МИ6 Ричард Диърлав, пише The Sun.

Според него информацията на украинското разузнаване за появата на двойници на Путин е достоверна, а решението за това кой точно да се появи пред публиката се взима с оглед на рисковете за сигурността, допълват от УНИАН.

"Това е част от строгия протокол за сигурност, който отдавна е станал обичайна практика“, отбелязва Ричард Диърлав.

Западните анализатори свързват по-активното използване на двойници с пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна. Украинските специални служби неколкократно демонстрираха способността си да нанасят удари по обекти в дълбокия тил на Русия, което значително засили тревогата на обкръжението на руския президент.

"Той би бил приоритетна цел за украинските безпилотни самолети, ако се знаеше точно къде и кога се намира“, обяснява бившият ръководител на МИ6.

Според Диърлав, по време на дипломатически преговори и закрити лични срещи двойници не се използват.

"На близко разстояние е изключително трудно да се имитира Путин“, подчертава той.

За сметка на това на публични мероприятия на открито – посещения на заводи, демонстративни пътувания или разходки – използването на дубльори е значително по-вероятно поради невъзможността да се контролира напълно средата.

Допълнителни подозрения потвърждава докладът на японската кабелна телевизия TBS за 2023 г. Експерти с помощта на изкуствен интелект са анализирали мимиките и движенията на тялото на Путин по време на различни публични изяви.

Според резултатите от проучването, на парада на 9 май в Москва е присъствал истинския Путин. В същото време, по време на инспекцията на Кримския мост почти година по-рано, вероятно е бил негов двойник – степента на прилика между тях е била малко над 50%.


Статистика: