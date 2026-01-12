ЗАРЕЖДАНЕ...
Пловдив
|Бившият директор на МИ6 разкри как могат да се разпознаят двойниците на Путин
Според него информацията на украинското разузнаване за появата на двойници на Путин е достоверна, а решението за това кой точно да се появи пред публиката се взима с оглед на рисковете за сигурността, допълват от УНИАН.
"Това е част от строгия протокол за сигурност, който отдавна е станал обичайна практика“, отбелязва Ричард Диърлав.
Западните анализатори свързват по-активното използване на двойници с пълномащабната агресия на Русия срещу Украйна. Украинските специални служби неколкократно демонстрираха способността си да нанасят удари по обекти в дълбокия тил на Русия, което значително засили тревогата на обкръжението на руския президент.
"Той би бил приоритетна цел за украинските безпилотни самолети, ако се знаеше точно къде и кога се намира“, обяснява бившият ръководител на МИ6.
Според Диърлав, по време на дипломатически преговори и закрити лични срещи двойници не се използват.
"На близко разстояние е изключително трудно да се имитира Путин“, подчертава той.
За сметка на това на публични мероприятия на открито – посещения на заводи, демонстративни пътувания или разходки – използването на дубльори е значително по-вероятно поради невъзможността да се контролира напълно средата.
Допълнителни подозрения потвърждава докладът на японската кабелна телевизия TBS за 2023 г. Експерти с помощта на изкуствен интелект са анализирали мимиките и движенията на тялото на Путин по време на различни публични изяви.
Според резултатите от проучването, на парада на 9 май в Москва е присъствал истинския Путин. В същото време, по време на инспекцията на Кримския мост почти година по-рано, вероятно е бил негов двойник – степента на прилика между тях е била малко над 50%.
