Таня Тончева, бившата половинка на актьора и телевизионен водещ Александър Кадиев, изненада своите последователи в социалните мрежи с изцяло променена визия и видимо по-слаба фигура. Трансформацията на брюнетката е резултат от решението ѝ да постави себе си на първо място след преживян труден период в личен план.

Брюнетката споделя, че постигнатите резултати се дължат на комбинация от здравословен хранителен режим, повишена физическа активност и модерни процедури за оформяне на тялото, фокусирани върху коремната област.

Самата Таня подчертава, че промяната не се е случила мигновено, а е плод на сериозно постоянство, което днес ѝ дава много по-голяма увереност. След раздялата си със Сашо Кадиев, тя избра да остане далеч от интензивния светски живот, посвещавайки времето си на своята дъщеря Катерина и на собственото си усъвършенстване.

Близки до Тончева разкриват, че именно трудностите са послужили като основна мотивация тя да промени навиците си и да си върне самочувствието. Днес последователите ѝ отчитат, че тя изглежда не само по-фина, но и значително по-щастлива и сияйна, пише HotArena.